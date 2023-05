Edmonton: Theo những tin tức vừa loan báo, chính quyền tỉnh bang Alberta cho đóng cửa 12 công viên vì nạn cháy rừng lan rộng.

Trong hôm thứ bảy ngày 20 tháng 5, các viên chức thẩm quyền của tỉnh bang Alberta lo ngại là những đám cháy rừng sẽ lan rộng hơn nữa, vì thời tiết đã khô ráo và nóng hơn trong những ngày sắp tới?

Theo những tiên đoán của sở khí tượng Canada thì nhiệt độ ở vùng trung tâm và miền bắc của tỉnh bang Alberta, trong những ngày lễ Victoria, lên đến từ 25 độ C cho đến 30 độ C.

Tính đến ngày thứ sáu 19 tháng 5, vẫn còn 98 đám cháy rừng diễn ra ở tỉnh bang Alberta và trong số này có 28 cháy đã không ngăn cản nổi ( out of control).

Chính quyền tỉnh bang loan báo 12 công viên sau này sẽ bị đóng cửa, và những người cắm trại nào đã ghi danh, đóng tiền sẽ được hoàn trả lại:

• Young’s Point Provincial Park

• Williamson Provincial Park

• Smoke Lake Provincial Recreation Area

• Saskatoon Island Provincial Park

• Winagami Lake Provincial Park

• Brazeau Reservoir Provincial Recreation Area

• Two Lakes Provincial Park

• Iosegun Lake Provincial Recreation Area

• Waskahigan River Provincial Recreation Area

• Blue Rapids Provincial Recreation Area

• Minnow Lake Provincial Recreation Area

• Wolf Lake West Provincial Recreation Area

Cũng trong những ngày cuối tuần 20 tháng 5, 113 lính cứu hỏa đến từ Hoa Kỳ và 18 lính cứu hỏa đến từ vùng Yukon, sẽ trợ lực các lính cứu hỏa ở tỉnh bang Alberta và nhiều lính cứu hỏa từ các tỉnh bang khác, trong việc tìm cách dập tắt những đám cháy rừng. Hiện nay có trên 2,500 lính cứu hỏa đang tìm cách dập tắt những đám cháy rừng ở tỉnh bang này.

Tính đến ngày thứ bảy 20 tháng 5, có đến 487 đám cháy rừng đã diễn ra ở tỉnh bang Alberta trong năm nay 2023, và thần Hỏa đã thiêu hũy khoảng 765 ngàn mẫu tây đất rừng ( 1 hectare: 10 ngàn mét vuông)

Hiện nay có trên 10 ngàn cư dân trong tỉnh bang Alberta phải di tản vì sự đe dọa của thần Hỏa.

Khói của những đám cháy đã gây những ô nhiễm môi trường không những trong tỉnh bang Alberta, mà còn cho nhiều tiểu bang Mỹ ở cận kề tỉnh bang Alberta.

Người ta hy vọng là sẽ có những trận mưa vào những ngày sau ngày lễ Victoria, và những đám mưa này sẽ giúp làm giảm cơn thịnh nộ của thần Hỏa.