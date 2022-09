Tỉnh bang Alberta: miền đất hứa của cư dân Canada!

Edmonton: Miền đất hứa của những cư dân Mỹ thời mới lập quốc là vùng miền tây, nơi đã trở thành nơi sinh cư lập nghiệp của hàng triệu người, và miền đất hứa của những cư dân Canada bây giờ có thể cũng là vùng miền tây, hay nói cho rõ ràng hơn là tỉnh bang Alberta.

Thật thế nếu cứ so sánh giá nhà ở tỉnh bang Alberta và giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto thì ta thấy ngay những khác biệt: giá trung bình một căn nhà ở thành phố Edmonton hiện nay là $490,000, giá một căn nhà ở thành phố Calgary là $ 700,000 trong khi giá trung bình một căn nhà ở thành phố Toronto là $1.4 triệu dollars.

Hiếm những người trẻ, nếu không có sự tài trợ của bố mẹ hay thân nhân, có khả năng mua nhà ở thành phố Toronto.

Tỉnh bang Alberta là nơi có những mỏ dầu khí lớn nhất Canada và hiện nay có rất nhiều công ăn việc làm:

Chính quyền tỉnh bang Alberta đang có chương trình chiêu dụ thêm người đến lập nghiệp ở tỉnh bang này, vì nền kinh tế của tỉnh bang này đang phát triển mạnh và cần thêm rất nhiều người và chương trình này có tên là Tiếng Gọi từ Alberta ( Alberta is Calling).

Theo thủ hiến Jason Kenney của tỉnh bang Alberta nói là tỉnh bang Alberta là nơi có mức thuế và chi phí sinh sống thấp nhất Canada và là nơi có nhiều công ăn việc làm và mức lương trung bình cao nhất Canada.

Tiền lương trung bình một tuần ở tỉnh bang Alberta là $1,245 so với tiền lương trung bình ở tỉnh bang Ontario là $1,186.

Theo ông Yash Chauhan, một cư dân ở tỉnh bang Ontario đã di chuyển về tỉnh bang Alberta 3 năm trước, thì quyết định di chuyển về tỉnh bang Alberta là quyết định đúng, vì người ta có thể mua nhà một cách dễ dàng hơn.

Hiện nay có trên 100 ngàn công việc đang cần người ở tỉnh bang Alberta.