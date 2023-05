Tỉnh bang Alberta ở trong tình trạng khẩn cấp, với trên 100 đám cháy rừng đang diễn ra.

Edmonton: Tuyên bố trong ngày thứ bảy 6 tháng 5, bà thủ hiến Danielle Smith cho biết tình hình cháy rừng hiện nay ở Alberta là một “cuộc khủng hoảng chưa từng có”.

Bà thủ hiến Smith cũng công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh bang vì những đám cháy rừng này.

Gần 25,000 người dân Alberta đã buộc phải rời bỏ nhà cửa khi cháy rừng tiếp tục hoành hành ở phía bắc và trung tâm Alberta, trong khi 5,200 cư dân đang trong tình trạng báo động sơ tán.

Tính đến 9 giờ 30 sáng hôm thứ bảy đã có 103 đám cháy rừng lớn diễn ra ở tỉnh bang Alberta.

Nguyên do dẫn đến hàng trăm vụ cháy rừng này, cũng vì thời tiết nóng và không có mưa.

Những đám cháy đã lan rộng vì gió mạnh và theo những ước tính, có đến 122 ngàn hectares rừng bị cháy ( 1 hectare bằng 10 ngàn mét vuông)

Cũng trong hôm thứ bảy, bệnh viện Edson Healthacre Centre đã đóng cửa và trên 90 bệnh nhân đã được di chuyển qua các bệnh viện lân cận.

Khoảng 8 ngàn cư dân trong vùng Edson đã được khuyến cáo di tản sáang thành phố Jasper hay Hinton, vì một phần xa lộ 16 trong khu vực này đã bị cấm lưu thông vì thần Lửa.

Cũng trong hôm thứ bảy có 79 lính cứu hỏa từ các tỉnh bang Ontario và Quebec, được gửi đến giúp các cơ quan cứu hỏa tỉnh bang Alberta chữa cháy.

Các giới chức thẩm quyền cũng cho biết là sẽ có thêm khoảng 200 lính cứu hỏa từ nhiều tỉnh bang khác cũng như ở Hoa Kỳ, sẽ đến trợ giúp trong việc chữa cháy.

Có đến trên 1 ngàn người từ các vùng Drayton Valley và Brazeau County, đã đến tạm trú ở the Edmonton Expo Centre trong thành phố Edmonton.

Thị trấn High Level cũng nhân khoảng 500 người đến từ vùng Rainbow Lake và số người này được cho tạm trú ở các trung tâm cộng đồng, các cơ sở thể thao như the curling rink.

Mùa hè chưa về, nhưng mùa cháy rừng và thần Hỏa đã đe dọa cư dân trong tỉnh bang Alberta.

Trong vòng 4 tháng đầu năm nay 2023, đã có đến 381 những đám cháy rừng lớn nhỏ, diễn ra ở tỉnh bang Alberta này.