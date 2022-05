Tình trạng hành khách phải chờ đợi ở phi trường Pearson ngày càng tồi tệ

Theo những tin tức loan báo hôm thứ Sáu 6/5, tình trạng mà hành khách phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ, trước khi được lên phi cơ, ở phi trường Pearson ở Toronto ngày thêm tồi tệ.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia hàng không, tình trạng phải chờ đợi ở phi trường lớn nhất Canada sẽ còn tệ hại hơn nữa trong những tháng mùa hè sắp đến.

Ông Craig Bradbrook, chủ tịch điều hành của cơ quan đặc trách hàng không vùng đại thủ phủ GTAA, nhận định trong những tháng hè sắp đến, sẽ có khoảng 45 ngàn hành khách ngoại quốc đến phi trường Pearson mỗi ngày, so với con số khoảng 30 ngàn du khách ngoại quốc đến phi trường này hiện nay.

Sau 2 năm bị cấm du lịch vì đại dịch, cư dân Canada cũng như cư dân trên toàn thế giới đã ào ạt đi du lịch, trong khi số nhân viên an ninh lo việc kiểm soát những hành khách đến các phi trường lại sút giảm và không đủ cho số hành khách gia tăng.

Điều hành việc kiểm soát an ninh những hành khách ở các phi trường là do bộ giao thông liên bang đảm trách gồm cả những nhân viên an ninh biên giới

Ông Bradbrook cũng nói là những nhân viên an ninh biên giới Hoa Kỳ, lo việc kiểm soát an ninh những hành khách qua Mỹ, cũng ở mức thiếu hụt ở phi trường Pearson.

Cơ quan GTAA cũng công bố một thông cáo yêu cầu chính quyền liên bang nên tìm cách giải quyết việc thiếu hụt nhân sự cũng như thay đổi cách kiểm soát, để giảm bớt sự trì trệ ở phi trường Pearson.

Hiện nay những hành khách sử dụng đường hàng không nội địa đã được khuyến cáo là phải tới phi trường Pearson ít nhất 2 tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh, và những hành khách trên các chuyến bay quốc ngoại, phải tới phi trường ít nhất là 3 tiếng trước khi được lên phi cơ.

Một trong những lý do gây trì trệ cho hành khách ở phi trường Pearson là việc thử nghiệm Covid: nhiều hành khách vẫn bị thử nghiệm “tình cờ” chứ không phải tất cả mọi người đều phải thử nghiệm, nhưng cũng làm chậm trễ các chuyến bay.

NTH (Theo cp24.com)