Tình trạng ô nhiễm môi trường thêm trầm trọng: nhiệt độ thành phố Thượng Hải lên đến mức cao nhất trong vòng hơn 100 năm qua

Thượng Hải: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 5, thì nhiệt độ ở thành phố Thượng Hải đã lên đến mức 36.1 độ C hay 97 độ F. Đây là nhiệt độ cao nhất ở thành phố này trong vòng trên 100 năm qua.

Điều này cũng cho thấy những nguy hại của sự ô nhiễm môi trường.

Theo bản tin của chính quyền Trung Quốc, thì trong ngày thứ hai, đã có một trận sóng nóng diễn ra ở khu vực Xuhui.

Cũng trong ngày thứ hai, sở khí tượng thành phố Thượng Hải cũng công bố tình trạng báo động , sau khi nhiệt độ ở thành phố Thượng Hải đã vượt qua mức 35 độ C, trong 3 ngày liên tiếp.

Theo những thống kê, thì trong năm 2022, thành phố Thượng Hải đã tạo một kỷ lục mới, là nhiệt độ trong thành phố vượt quá mức 35 độ C trong tổng số trên 50 ngày trong năm.

Nhiệt độ gia tăng lên đến những mức cao kỷ lục, không những chỉ diễn ra ở Trung Quốc, mà còn ở các quốc gia Á Châu khác như Việt Nam, Lào, Thái Lan..

Các chuyên gia về thời tiết cũng nói là nhiệt độ gia tăng vì những gia tăng của mùa có khói mù ( smoggy season), do những gia tăng của tình trạng ô nhiễm.

Ông Wang Hua, của bộ tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc nói là trong vòng 40 năm qua, mực nước biển lên cao gây ra những soi mòn của hệ thống sinh thái của vùng bờ biển Trung Quốc.

Cũng theo chuyên gia Wang Hua những ô nhiễm môi trường đã gây ảnh hưởng đến nguồn nước uống, gia tăng những trận bão tố, lụt lội và nước biển tràn vào các ruộng đồng.

Không riêng gì Trung Quốc, và trong ngày thứ hai 29 tháng 5, sở khí tượng Hoa Kỳ tiên đoán là mùa hè năm nay 2023, thời tiết ở tiểu bang California năm nay sẽ rất nóng: nóng hơn những mùa hè của những năm trước.

Hậu quả của những ô nhiễm môi trường do người tạo ra, đã gây những khó khăn cho cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới.

Shanghai, China