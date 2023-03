Tinker Bell da màu của Disney gây tranh cãi

Khán giả cho rằng đoàn phim không tôn trọng nguyên tác khi tuyển diễn viên gốc Phi Yara Shahidi đóng Tinker Bell trong “Peter Pan & Wendy”.

Theo Cinema Blend, nhân vật Tinker Bell lộ diện trong đoạn trailer phát hành ngày 1/3 của Disney trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Lần đầu tiên vai diễn nổi tiếng được trao cho một phụ nữ da màu. Trong quá khứ, nhiều ngôi sao như Julia Roberts, Mae Whitman, Rose McIver… từng hóa thân nhân vật.

Tinker Bell xuất hiện trong vở kịch Peter Pan của tác giả J.M. Barrie năm 1904 ở London và cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1911. Trong bản phim hoạt hình năm 1953 của Disney, nhân vật xuất hiện trong hình hài một cô gái da trắng, tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh lam. Marc Davis – họa sĩ của phim – cho biết lấy cảm hứng từ minh tinh Margaret Kerry – nổi tiêng với vai Sharon trong series hài The Ruggles – khi sáng tạo Tinker Bell.

Trái ngược, một số khác bênh vực quyết định của hãng phim và cho rằng việc chỉ trích Tinker Bell da màu là hành vi phân biệt chủng tộc. Halle Bailey – diễn viên da màu từng nhận nhiều chỉ trích khi được trao vai Ariel trong The Little Mermaid – chúc mừng Yara Shahidi với cơ hội mới.

Yara Shahidi sinh năm 2000, là mẫu thời trang kiêm diễn viên người Mỹ gốc Phi. Cô gia nhập làng giải trí năm sáu tuổi, đóng nhiều quảng cáo truyền hình cho các nhãn hàng như McDonald’s, Ralph Lauren, Target… Shahidi có vai diễn điện ảnh đầu tiên năm 2009 trong Imagine That. Những năm gần đây, cô gây chú ý khi đóng nhân vật Zoey trong series Black-ish của đài ABC.