Tòa án Tân Tây Lan bác đơn kháng cáo của một nghi can gốc Việt bị tội xâm phạm tình dục một phụ nữ đang bất tỉnh.

Auckland, Tân Tây Lan: Trong phiên tòa diễn ra vào ngày thứ ba 10 tháng 5, thẩm phán của phiên tòa ở thành phố Auckland, xứ Tân Tây Lan đã bác đơn kháng cáo của một bị cáo gốc Việt, đang ngồi tù về tội xâm phạm tình dục một phụ nữ đang bất tỉnh vì say rượu.

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 9 tháng 6 năm 2021, thẩm phán tòa án đã phạt bị cáo Nguyễn Cao Cương 2 năm và 3 tháng tù về tội mưu toan xâm phạm tình dục một phụ nữ bất tỉnh vì say rượu.

Theo bản cáo trạng thì vào sáng sớm ngày 5 tháng 6 năm 2011, tại một quán rượu trong thành phố Aukland, một phụ nữ uống rượu say khướt và bất tỉnh nằm lăn ra nền nhà.

Bị cáo Nguyễn Cao Cương cũng đang uống rượu say, thấy thế bèn nói người phụ nữ đó là bạn gái của anh ta, và nhờ những người khác đem cô ta về căn chúng cư của anh ta.

Nhưng có xe cứu thương đã đến và đưa người phụ nữ này về bệnh viện.

Tuy nhận là bạn trai, nhưng các nhân viên cấp cứu không chịu cho ông Cương lên xe hồng thập tự. Vì thế ông Cương này đã kêu xe tắc xi chạy theo đuôi xe cứu thương đến bệnh viện.

Tới bệnh viện ông Cương nhận là bạn trai của người phụ nữ và được cho vào phòng cấp cứu nơi nạn nhân đang mê man.

Vào lúc 1 giờ sáng hôm 5 tháng 6, một nữ y tá đến kiểm soát bệnh tình của người phụ nữ thì thấy cô ta bị thoát y, ông Cương nằm trên người nạn nhân và người y tá còn thấy “cậu nhỏ” của ông Cương dựng đứng.

Người y tá này kêu người trợ lực và nhân viên an ninh đến bắt giữ nghi can Nguyễn Cao Cương.