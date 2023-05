Tòa hủy vụ diễn viên “Romeo and Juliet” kiện Paramount

Theo Hollywood Reporter, thẩm phán Alison Mackenzie chấp nhận đề nghị của Paramount về việc hủy vụ kiện và xác định Romeo and Juliet (1968) được Tu chính án Thứ nhất bảo vệ.

Trước đó, Olivia Hussey (71 tuổi) và Leonard Whiting (72 tuổi) – hai diễn viên đóng chính trong phim – cho rằng tác phẩm của đạo diễn Franco Zeffirelli không được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất do cảnh phòng ngủ có “nội dung khiêu dâm trẻ em bất hợp pháp” theo luật bang California và liên bang.

Thẩm phán cũng cho rằng không phải tất cả hình ảnh khỏa thân của trẻ em đều là khiêu dâm, trừ trường hợp phô bày bộ phận sinh dục trong các cảnh quay.

Romeo and Juliet thu về 38,9 triệu USD ở thị trường nội địa và giúp Whiting cùng Hussey đoạt giải Quả Cầu Vàng. Tuy nhiên, phim cũng gây tranh cãi về các cảnh phòng the của hai diễn viên khi đó để lộ phần mông của Whiting (17 tuổi) và ngực của Hussey (16 tuổi).

Trước đó, Hussey và Whiting yêu cầu Paramount bồi thường hơn 500 triệu USD vì thiệt hại về tinh thần.

Vụ kiện xảy ra sau khi đạo diễn Franco Zeffirelli qua đời vào năm 2019. Con trai của đạo diễn người Ý- Pippo Zeffirelli – nói với The Guardian hồi tháng 1: “Thật xấu hổ khi hai diễn viên nổi tiếng nhờ bộ phim lại đâm đơn kiện vì tổn hại tinh thần sau 55 năm”.