Tối cao Pháp viện Anh xem xét đề xuất trưng cầu dân ý độc lập của Scotland

Trong hai ngày, 11-12/10/2022, Tòa Án Tối Cao Anh xem xét việc có cho phép Scotland tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách ra khỏi Anh Quốc hay không. Chính phủ Anh hiện giờ phản đối đề xuất của Scotland, với lý do hồi năm 2014, chính quyền Edimbourg đã tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này và theo kết quả, 55% ủng hộ việc Scotland vẫn thuộc về Anh Quốc.

Chính phủ Scotland có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mà không cần sự cho phép của chính phủ trung ương Anh hay không? Đây là câu hỏi mà các thẩm phán Tòa Án Tối Cao Anh phải trả lời sau cuộc họp vừa nêu.

Thủ tướng Anh Liz Truss nhận định Scotland từng bỏ phiếu hồi năm 2014 và một cuộc trưng cầu dân ý kiểu này chỉ có thể được tổ chức “một lần cho mỗi thế hệ”. Nhưng tại Edimbourg, lãnh đạo Scotland theo chủ nghĩa dân tộc, Nicola Sturgeon, cho rằng tình hình trong những năm gần đây đã thay đổi và việc Luân Đôn không đồng ý cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới là phản dân chủ.

Tại sao lại đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý vào giữa cuộc khủng hoảng về sức mua? Theo lãnh đạo Scotland, Nicola Sturgeon, câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi. Đó là do cách chính phủ do phe bảo thủ lãnh đạo xử lý cuộc khủng hoảng này, do tình hình tài chính rối ren, với các thiệt hại từ Brexit. Tất cả những điều đó gây tác hại cho cuộc sống thường nhật của người dân Scotland bởi vì họ không có độc lập.