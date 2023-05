Tom Hanks nhận bằng của Harvard

Tom Hanks, 67 tuổi, nhận bằng Tiến sĩ Nghệ thuật Danh dự và phát biểu tại lễ tốt nghiệp 2023 của Đại học Harvard, ngày 25/5.

Theo People, Hanks được trao bằng và chọn làm diễn giả tại buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên diễn ra ở Cambridge, Massachusetts (Mỹ) bởi những đóng góp của ông cho nền văn hóa quốc gia, bên cạnh việc truyền cảm hứng yêu lịch sử cho thế hệ trẻ.

Nhân sự có mặt của Tom Hanks, Đại học Harvard tặng ông quả bóng chuyền in logo trường, lấy cảm hứng từ phim Cast Away (2000) do tài tử này đóng chính.

Trước đó, vào tháng 3, Tom Hanks được hiệu trưởng Đại học Harvard – ông Larry Bacow – công bố là diễn giả chính tại buổi lễ tốt nghiệp lần 372. Bacow nói: “Hanks là bậc thầy trong điện ảnh khi luôn mang đến sức sống trong mọi vai diễn. Hơn 50 năm qua, ông ấy khiến chúng ta cười, khóc, đặt câu hỏi và chiêm nghiệm về cuộc sống qua các tác phẩm kinh điển”.

Những diễn giả từng phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Harvard bao gồm cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Arden, cựu chính trị gia John Lewis hay đạo diễn Steven Spielberg – người từng hợp tác với Hanks trong Saving Private Ryan (1998), Catch Me If You Can (2002) và Bridge of Spies (2015).

Tom Hanks sinh năm 1956 và là một diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất người Mỹ. Ông theo học chuyên ngành sân khấu tại trường Cao đẳng Chabot, sau đó chuyển sang học và tốt nghiệp ở Đại học Công lập Bang California trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Tài tử gây tiếng vang qua các vai diễn trong Sleepless in Seattle (1993), Philadelphia (1993), Forrest Gump (1994) hay Cast Away (2000). Suốt sự nghiệp, Hanks giành sáu giải Emmy, bốn giải Quả Cầu Vàng cùng hai tượng vàng Oscar.