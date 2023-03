Tổng thống Biden và thủ tướng Trudeau cam kết những hợp tác về thương mại và an ninh giữa hai quốc gia

Ottawa: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phu nhân đã đến viếng thăm Canada trong ngày thứ năm 23 tháng 3, và đây là cuộc viếng thăm Canada đầu tiên, kể từ khi tổng thống Biden lên nắm quyền.

Trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 3, tổng thống Biden đã đọc diễn văn tại nghị viện liên bang tại thủ đô Ottawa và sau đó là diễn từ của thủ tướng Justin Trudeau.

Trong bài diễn văn, tổng thống Biden nói là ông muốn nói với cư dân Canada là họ có thể luôn luôn tin tưởng vào Hoa Kỳ và Canada và Hoa Kỳ sẽ luôn sát cánh bên nhau.

Trong bài diễn từ sau đó, thủ tướng Trudeau nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Canada trong việc phát triển năng lượng và công nghệ sạch, đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất chất bán dẫn và xe điện.

Ngoài ra Canada và Hoa Kỳ sẽ tìm cách bảo vệ nguồn nước chung, gia tăng những nỗ lực liên minh phòng phủ như qua khối NATO, Liên Hiệp Quốc cũng như trong nhóm kinh tế G20.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũngnói rằng mối quan hệ Canada-Hoa Kỳ chưa bao giờ mạnh mẽ hơn và kêu gọi gia tăng các mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa để giải quyết những thách thức của thời đại chúng ta.

Đứng trước trước hàng trăm nghị sĩ, thượng nghị sĩ và quan khách đang theo dõi, tổng thống Biden nói rằng người Canada và người Mỹ là “hai người” “có chung một trái tim” — gắn bó với nhau không chỉ bởi địa lý và lịch sử mà còn chia sẻ các giá trị dân chủ.

Trong bài phát biểu dài gần 40 phút của mình, tổng thống Biden nói rằng, cùng nhau, hai nước là một lực lượng không thể ngăn cản có thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nền kinh tế đang thay đổi và một thế giới ngày càng nguy hiểm, nơi các quốc gia độc tài như Nga đang cố gắng bất chấp các chuẩn mực quốc tế.

Ông nói, sự hợp tác này mở rộng ra cả không gian – ba người Mỹ và một người Canada sẽ sớm lên mặt trăng như một phần của chương trình Artemis của NASA.

Tổng thống Biden nói: “Số phận của Hoa Kỳ và Canada gắn liền với nhau và không thể tách rời.

Ông nói là “Tôi muốn nói điều này từ tận đáy lòng mình. Không có đồng minh nào đáng tin cậy hơn, không có người bạn nào vững chắc hơn. Và hôm nay tôi nói với các bạn, các bạn sẽ luôn có thể tin tưởng vào Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ lâu dài và cùng nhau hợp tác vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Thủ tướng Trudeau nói là Canada và Hoa Kỳ sẽ cùng nhau đối phó với “tai họa” của việc sử dụng quá liều thuốc phiện. Ông tuyên bố sẽ hợp tác với Mexico để giải quyết nạn buôn bán trái phép fentanyl, thứ đã tàn phá các cộng đồng dễ bị tổn thương trên khắp Bắc Mỹ.

Đề cập đến một thỏa thuận đang chờ xử lý về người di cư, tổng thống Biden cho biết Canada và Hoa Kỳ sẽ tái định cư một cách an toàn cho những người xin tị nạn thông qua một quy trình mới, có tổ chức hơn nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Về chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng, sản xuất tiên tiến và xoay trục hướng tới một nền kinh tế xanh hơn, sạch hơn, tổng thống Biden cho biết Canada và Hoa Kỳ đang đối mặt với thách thức — sẵn sàng hợp tác để thách thức sự thống trị của các quốc gia như Trung Quốc trong các lĩnh vực này.

Chuyển qua lãnh vực kinh tế, thủ tướng Trudeau cho biết Canada sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để đối phó với sự cạnh tranh kinh tế từ “một Trung Quốc ngày càng quyết đoán”.

“Chúng ta phải tiếp tục thể hiện sự kiên cường, bền bỉ và sức mạnh,” Thủ tướng Trudeau nói, đồng thời nêu ví dụ về Michael Spavor và Michael Kovrig, hai người Canada đã bị giam giữ ở Trung Quốc trong hơn 1 ngàn ngày với tội danh “gián điệp”, sau khi các cơ quan an ninh Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Huawei, theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh Mỹ.

Hai ông Michael Kovrig và Michael Spavor cũng có mặt trong nghị viện liên bang trong hôm thứ sáu, và thủ tướng Trudeau đã cám ơn tổng thống Biden , đã giúp can thiệp với Trung Quốc trả tự do cho hai người Canadians này.

Tổng thống Biden chấm dứt cuộc viếng thăm Canada sau 24 tiếng đồng hồ, và trở lại Hoa Kỳ vào đêm hôm thứ sáu 24 tháng 3.