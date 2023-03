Tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm Canada

Ottawa: Trong hôm thứ năm ngày 23 tháng 3, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phu nhân đã đến viếng thăm Canada, và đây là chuyến viếng thăm Canada đầu tiên của tổng thống Biden, kể từ khi ông nhậm chức tổng thống hơn hai năm trước.

Chiếc phi cơ Air Force One đã hạ cánh xuống phi trường Ottawa vào chiều hôm thứ năm cho cuộc vếng thăm của tổng thống Biden kéo dài 2 ngày.

Ra đón tổng thống Biden ở sân bay, có bà toàn quyền Mary Simon, phó thủ tướng Chrystia Freeland và nhiều giới chức trong chính quyền liên bang..

Sau cuộc hội kiến với bà toàn quyền Simon, tổng thống Biden và phu nhân đã đến tư dinh của thủ tướng Justin Trudeau trong một cuộc hội đàm riêng không có sự hiện diện của các phóng viên báo chí hay các nhân viên trực thuộc.

Trong ngày thứ sáu 24 tháng 3, tổng thống Biden đọc diễn văn tại tòa nhà Quốc Hội cũng như có những cuộc thảo luận với những nhân viên cao cấp trong chính quyền liên bang Canada.

Tổng thống Biden cũng gặp ông Pierre Poilievre, thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang.

Theo tin của đài CBC thì tổng thống Biden sẽ thảo luận với thủ tướng Trudeau trong nhiều lãnh vực như là về cuộc chiến ở Ukraine, những chao đảo đang diễn ra ở xứ Haiti, Canada cần có những gia tăng ngân sách quốc phòng cũng như những tài trợ cho lực lượng phòng thủ Bắc Mỹ..

Cũng theo những nguồn tin thân cận thì trong dịp này hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những thay đổi về thỏa ước di dân “the Safe Third Country Agreement”.

Vì có những kẽ hở của thỏa ước di dân này mà có nhiều di dân đã đến Hoa Kỳ và từ đó vào Canada qua con đường sạn đạo Roxham ở tỉnh bang Quebec, và giới chức an ninh Canada không thể trục xuất họ trở lại Hoa Kỳ.

Theo tin của đài CBC thì Canada đã đạt được thỏa ước với Hoa Kỳ là có thể đóng cửa con đường Roxham, không nhận thêm di dân bất hợp pháp.

Đổi lại chính quyền liên bang Canada sẽ bằng lòng thâu nhận thêm những di dân xin đến Canada bằng những phương cách hợp pháp.

Tưởng cũng nên nói thêm là trong năm 2022, có trên 40 ngàn di dân bất hợp pháp đã vào Canada qua Hoa Kỳ và theo con đường Roxham.