Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ ra tái tranh cử : xin Trời phù hộ cho ông và cho nước Mỹ!

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong ngày thứ ba 25 tháng 4, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói là ông sẽ ra tái tranh cử chức ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong năm 2024 sắp tới.

Tổng thống Biden năm nay 80 tuổi nói là ông ta muốn ra tái tranh cử chức tổng thống Mỹ, để hoàn thành những mục tiêu về kinh tế cho Hoa Kỳ mà ông ta đang làm dở dang trong những năm qua.

Theo nhận định của nhiều bình luận gia về thời cuộc thì tổng thống Biden sẽ dễ dàng đoạt chức ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, và có thể sẽ phải tranh tài trở lại với cựu tổng thống Donald Trump. Cựu tổng thống Trump đã ra tái tranh cử và có nhiều triển vọng đoạt chức ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa.

Tổng thống Biden năm nay 80 tuổi là một tổng thống lớn tuổi nhất nước Mỹ, trong khi cựu tổng thống Trump cũng chẳng trẻ trung gì ở cái tuổi 76.

Nhiều dư luận than phiền là nước Mỹ không còn

những người trẻ tuổi hơn ra ứng cử chức tổng thống?

Có những than phiền về tuổi tác và về tình trạng

sức khỏe của tổng thống Biden.

Trong hai năm ở chức vụ tổng thống Mỹ, tổng thống Biden đã lầm lẫn sự việc, đã bị té cầu thang.. khiến cho các giới chức y tế lo ngại là liệu ông có thể tiếp tục chức vụ tổng thống thêm 4 năm nữa, khi ông 82 tuổi vào năm 2024?

Tổng thống Biden đã nhiều lần quên phương hướng trở lại văn phòng, trong vườn hoa tòa Bạch Ốc, từng té ngã khi lên cầu thang của chiếc phản lực cơ Air Force One, từng ngã xe đạp ở tiểu bang Delaware.

Theo tin của báo Daily Mail thì tổng thống Biden hiện có 7 chứng bệnh khác nhau trong đó có bệnh tim, bệnh chóng mặt, bệnh lú lẫn và chứng phình động mạch não

Cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm của Biden cho thấy Tổng thống già nhất nước Mỹ đang mắc 7 bệnh, trong đó có bệnh tim khiến cơ tim đập quá nhanh, gây chóng mặt và lú lẫn. ông cũng đã bị hai chứng phình động mạch não( brain aneurysms).

Bác sĩ Elena Mucci nói là nếu bà là bác sĩ gia đình của tổng thống Biden thì bà sẽ khuyên ông ta không nên ra tái tranh cử.

Cũng có những lo lắng cho là với những lo nghĩ khiến suy thoái tâm thần của một vị tổng thống Mỹ, người ta không biết là tổng thống Biden có còn đứng vững trong 4 năm sắp tới, kể từ năm 2024?

Bác sĩ Mucci cũng nói là với những triệu chứng đã xảy ra cho tổng thống Biden, bà lo lắng cho sức khỏe của ông ta và cho tương lai của nước Mỹ!

Tổng thống Biden hiện có chứng bệnh tim đập không đều và phải uống thuốc Eliquis hàng ngày để điều hòa nhịp tim.

Bác sĩ Mucci nhận định là một tổng thống trên 80 tuổi với chứng bệnh tim đập nhanh, thì khó có thể hoàn thành tất cả công việc của một tổng thống Mỹ?

Tổng thống Biden cũng còn bị các chứng bệnh sau: bệnh ung thư da, bệnh cao mỡ và có những triệu của bệnh mất trí nhớ (dementia)

Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý mới đây của hãng thông tấn AP thì chỉ có 26 phần trăm những người Mỹ không phân biệt đảng phái và 47 phần trăm những người Mỹ thuộc đảng Dân Chủ là ủng hộ việc tổng thống Biden ra tái tranh cử.

Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý của đài truyền hình CNBC thì 70 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến, không muốn tổng thống Biden ra tranh cử một nhiệm kỳ tổng thống nữa.

Một bác sĩ gốc Việt, bác sĩ Dung Trịnh ở tiểu bang California nói là với những vấn đề như tuổi tác và bệnh tật,tổng thống Biden có nguy cơ sẽ bị bệnh mất trí nhớ.