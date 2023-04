Tổng thống Joe Biden sẽ ra tái tranh cử chức vụ ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ

New York: Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Today Show với người dẫn chương trình Al Roker, của đài NBC hôm thứ hai ngày 10 tháng 4, tổng thống Joe Biden đã nói là ông ta sẽ ra tái tranh cử chức ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2024.

Tổng thống Biden năm nay 80 tuổi, và đến năm 2024 thì ông sẽ là ứng cử viên tổng thống Mỹ “già nhất” từ trước đến nay, đã nói nhiều lần là ông ta sẽ ra tranh cử, nhưng không xác định khi nào thì ông sẽ công bố công khai cho mọi người biết?

Khi người dẫn chương trình Roker hỏi tổng thống Biden là ông ta có tiếp tục tham dự những lễ hội cho kẹo trứng cho trẻ em trong ngày lễ Phục Sinh?

Thì tổng thống Biden nói là ông ta sẽ tham dự ít ra là 4 lần nữa sau năm 2024 và có thể 5 hay 6 lần…?

Theo truyền thống thì các vị tổng thống đương nhiệm Mỹ, sẽ tham gia vào chương trình phát kẹo cho trẻ em trong ngày lễ Phục Sinh hàng năm, và lễ hội này gọi là the Easter egg rolls.

Tổng thống Biden xác nhận với người dẫn chương trình Roker là ông ta sẽ ra tranh cử tổng thống, nhưng chưa xác định ngày công bố quyết định này?

Tổng thống Biden là tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất của Hoa Kỳ.

Trong cuộc khám bệnh định kỳ mới đây, các bác sĩ đã xác định là tổng thống Biden đầy đủ sức khỏe, nhưng vẫn có những lo ngại là vị tổng thống già nhất nước Mỹ, đang có những triệu chứng của bệnh mất trí nhớ?

Trong khi đó về phía đảng Cộng Hòa thì qua những kết quả các cuộc thăm dò dân ý, hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024 là cựu tổng thống Donald Trump và ông Ron Desantis, thống đốc tiểu bang Florida.

Những cuộc thăm dò dân ý trước tháng 3 năm nay cho thấy là số thành viên đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump nhiều hơn so với số người ủng hộ ông DeSantis.

Sau khi cựu tổng thống Trump bị buộc tội tại văn phòng biện lý quận Manhattan, thành phố New York, số người ủng hộ ông Trump lại tăng vọt lên. Ông Trump cũng quyên góp được gần 10 triệu Mỹ kim của những người ủng hộ ông, vào quỹ pháp lý.

Chính vì thế trong hôm thứ hai ngày 10 tháng 4, cựu tổng thống Trump lên tiếng khuyến cáo ông thống đốc DeSantis không nên ra tranh cử, vì ông DeSantis có tranh cữ, cũng không thắng nổi ông Trump mà còn làm chia rẽ trong đảng Cộng Hòa.

Ông Trump sẽ 78 tuổi vào năm 2024 và ông Biden sẽ tuổi 82: những người trẻ có khả năng ở Hoa Kỳ đã đi đâu hết?