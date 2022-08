Tổng thống Philippines hứa không bao giờ phong tỏa đất nước vì COVID-19 nữa

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuần qua có bài diễn văn quốc gia đầu tiên, trong đó ông cam kết Philippines sẽ không áp dụng biện pháp phong tỏa để chống Covid-19 nữa.

Ông nói vẫn còn mối đe dọa từ Covid-19, đặc biệt là do các biến thể mới của virus corona nhưng “chúng ta không bao giờ phong tỏa đất nước nữa”.

Ông Marcos khẳng định Philippines phải cân bằng giữa phúc lợi, sức khỏe của người dân với kinh tế.

Để làm điều này, các cơ quan chính phủ đã phối hợp với các bệnh viện để giám sát số ca nhiễm Covid-19 nhằm bảo đảm hệ thống điều trị không bị quá tải.

Ngoài ra, ông thông báo các lớp học trực tiếp sẽ sớm được tổ chức lại với nguyên tắc bảo đảm an toàn tối đa cho giáo viên và học sinh. Kể từ khi bắt đầu đại dịch đến nay, hầu hết các lớp học đều chuyển sang hình thức trực tuyến ở Philippines.

Ông Marcos yêu cầu ngành y phải tìm cách đưa dịch vụ y tế đến với người dân và thực hiện khám chữa bệnh ở các vùng xa xôi khó tiếp cận vài lần mỗi tuần để giảm bớt việc đi khám bệnh ở các thành phố lớn của người dân. Đồng thời, ông cũng cam kết sẽ cải thiện điều kiện làm việc của y bác sĩ.

Các vấn đề khác được đề cập trong diễn văn bao gồm cải cách quản lý thuế, thu hút đầu tư và du lịch, tăng sản lượng nông nghiệp, giúp nhà nông tăng cường khả năng đối phó với biến đổi khí hậu, yểm trợ tài chính cho nông dân, ngư dân…

Hơn 20.000 cảnh sát, đội chống bạo động và quân đội đã được điều động để bảo vệ an ninh ở Quốc hội, nơi ông Marcos phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội.

Có khoảng 5.000 người biểu tình tuần hành dọc theo một con đường quan trọng cách xa văn phòng Quốc hội. Họ yêu cầu chính phủ yểm trợ và trợ giá nhiên liệu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, và đòi công lý cho các nạn nhân nhân quyền dưới thời cha của ông Marcos Jr, người bị lật đổ năm 1986.