Tổng thống Volodymyr Zelensky: Nhân vật năm 2022

Báo Mỹ Washington Post viết: “Chưa đầy 48 giờ sau khi các lực lượng Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông biết mình đã lọt vào danh sách tấn công của kẻ thù.

Đối với người Nga, ông nói với người Ukraine trong một bài phát biểu vào sáng sớm, ông là “mục tiêu số một”.

Vài tháng sau, Zelensky, 44 tuổi, leo lên vị trí đầu trong một danh sách khác: Nhân vật của năm 2022 của TIME.”

(Wapo viết thiếu một chút: Phải nói rằng vì từ chối lời mời “quá giang” của người Mỹ (What I need is ammunition, not a free ride), Zelensky đã có mặt ở tất cả các nơi trên thế giới.)

“Person of the Year” (Nhân vật của năm/PoY) là danh hiệu được tạp chí TIME trao cho một sự kiện hoặc người được coi là có ảnh hưởng nhất đến các sự kiện toàn cầu trong 12 tháng qua.

Truyền thống này của tạp chí TIME bắt đầu vào năm 1927.

Hồi đầu, từ này có hơi khác, họ dùng danh hiệu “Man of the Year” (Người của năm).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng chia sẻ danh hiệu Person of the Year năm nay với “tinh thần Ukraine”.

Trên trang bìa của Tạp chí TIME ấn bản đặc biệt cho hai tuần lễ (16 tháng 12, 2022 và 9 tháng 1, 2023) cùng với chân dung của người cựu diễn viên hài kịch đã hoàn toàn lột xác để trở thành một nhà lãnh đạo khắc khổ trong bộ quân phục màu xanh lá cây giờ đã trở thành biểu tượng của ông. Cùng xuất hiện quanh Zelensky có hàng chục người khác. Họ là những người biểu tình ủng hộ Ukraine, cùng những người từ mọi góc của xã hội Ukraine và thế giới đến giúp vào cuộc chiến đấu chống xâm lăng của Ukraine: đầu bếp Ievgen Klopotenko, đầu bếp José Andrés, y sĩ Julia Payevska, bác sĩ David Nott…

“Sự lựa chọn rõ ràng chính xác nhất từ trước đến nay”

“Công việc lựa chọn Nhân vật của năm—người nào hoặc điều gì có ảnh hưởng nhất đến các sự kiện trong 12 tháng qua, dù tốt hay xấu—có thể rất khó khăn. Làm sao một người có thể đại diện cho cả năm? Chúng ta có nghiêng về phía sáng, ngả về hướng tối hay rơi xuống ở đâu đó ở khoảng giữa không?

Sự lựa chọn của năm nay là sự lựa chọn rõ ràng chính xác nhất từ trước đến nay.”

Edward Felsenthal, Chủ bút kiêm Tổng giám đốc của Tạp chí TIME đã mở đầu bài viết giải thích việc lựa chọn PoY năm 2022 của tờ tạp chí và kết quả là vị Tổng thống Cộng hòa Ukraine.

“Cho dù trận chiến ở Ukraine khiến người ta tràn ngập hy vọng hay sợ hãi, thì Volodymyr Zelensky đã khơi dậy thế giới theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Trong những tuần sau khi bom Nga bắt đầu rơi vào ngày 24 tháng 2, quyết định của ông, không chạy trốn khỏi Kiev mà ở lại và tập hợp sự ủng hộ, là định mệnh. Từ bài đăng đầu tiên dài 40 giây trên Instagram của ông vào ngày 25 tháng 2 — cho thấy Nội các và xã hội dân sự của ông vẫn nguyên vẹn và đúng vị trí — cho đến các bài phát biểu hàng ngày được gửi từ xa tới các cơ quan như Nghị viện, Ngân hàng Thế giới và Giải Grammy, Tổng thống Ukraine đã ở khắp mọi nơi. Cuộc tấn công thông tin của ông đã làm thay đổi hệ thống thời tiết địa chính trị, tạo ra một làn sóng hành động càn quét toàn cầu.

Trong một thế giới đã được xác định bởi sự chia rẽ của nó, đã có một sự đoàn kết xung quanh mục tiêu này, xung quanh đất nước này, nơi mà một số người bên ngoài có thể không tìm thấy trên bản đồ. Tại Liên hiệp quốc, 141 quốc gia đã lên án cuộc xâm lược; chỉ có Bắc Hàn, Syria, Eritrea và Belarus – tất cả các chế độ độc tài – đã bỏ phiếu với Moscow. Các công ty lớn đồng loạt rút khỏi Nga, làm mất hàng tỷ Mỹ kim doanh thu. Hỗ trợ tài chính, vật chất, nhân đạo và quân sự đổ vào. Những người lạ đã tiếp nhận những người tị nạn; nhà hàng cho người đói ăn; các bác sĩ đã bay đến để giúp đỡ những người bị thương. Quốc kỳ Ukraine tung bay trên mạng xã hội; màu sắc của lá cờ, xanh dương và vàng, thắp sáng các địa danh từ Tokyo đến Sandusky, Ohio.

Tinh thần của Ukraine được thể hiện bởi vô số cá nhân trong và ngoài nước. Nhiều người đã chiến đấu ở hậu trường, như Ievgen Klopotenko, một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất Ukraine, được biết đến với món súp borsch, người đã cung cấp mỗi ngày hơn một ngàn bữa ăn miễn phí cho những người tị nạn ở Lviv trong những tuần đầu tiên sau cuộc xâm lược. Klopotenko nói: “Nếu bạn có cơ hội ăn borsch, điều đó có nghĩa là bạn còn sống. Đầu bếp José Andrés đã mang World Central Kitchen của mình đến, phục vụ hơn 180 triệu bữa ăn miễn phí. Bác sĩ David Nott, một bác sĩ phẫu thuật người xứ Wales, đã nhiều lần đến Ukraine để huấn luyện các bác sĩ địa phương cách điều trị vết thương chiến tranh. Julia Payevska, một trợ y, ngày đêm chữa trị cho những thường dân bị thương ở thành phố bị phong tỏa Mariupol, và cả một người lính địch bị thương—mà những thước phim ghi lại cảnh đó đã giúp cô được trả tự do sau ba tháng bị quân đội Nga giam cầm…

Zelensky đã tập trung vào việc thu hút sự chú ý của thế giới vào Ukraine. Người cựu nghệ sĩ bẩm sinh này hiểu rằng sự chú ý là loại tiền tệ có giá trị nhất hành tinh này và tất cả trừ thị trường toàn cầu. Ông đã làm điều đó thông qua việc xây dựng hình ảnh tỉ mỉ và lặp đi lặp lại trong thông điệp của mình. Ông thẳng thắn, đôi khi mỉa mai và luôn đi thẳng vào vấn đề: chúng ta phải cứu Ukraine để cứu nền dân chủ. Trong một thực tế khác, nơi một người khác đang lãnh đạo Ukraine, có thể có hoặc không có cờ Nga tung bay trên tòa nhà quốc hội ở Kiev. Gần như chắc chắn vẫn sẽ có một cửa hàng McDonald’s gần Quảng trường Đỏ ở Mạc tư khoa, biểu tượng của toàn cầu hóa thời hậu Chiến tranh Lạnh. Việc Zelensky chỉ huy bằng “vũ khí của thời đại kỹ thuật số” có nghĩa là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị gia ở khắp mọi nơi buộc phải chú ý và có lập trường, cho dù họ có thích hay không.”

“Người Nga cần hiểu rằng… Họ sẽ không có được sự tha thứ. Họ sẽ không có được sự chấp nhận của thế giới… Zelenskyy trong cuộc phỏng vấn của TIME”

Trên tờ The New York Times, nhà báo Mattew M. Bigg viết:

“Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm vào thứ Tư để ghi nhận vai trò lãnh đạo của ông trong cuộc chiến chống lại Nga của đất nước. Tờ tạp chí cũng công nhận “tinh thần của Ukraine”, ý muốn nói đến sức chống trả của đất nước này như một lời khiển trách Tổng thống Nga Vladimir V. Putin.

Danh hiệu vinh dự được thế giới chú tâm theo dõi này theo dõi đánh dấu nấc thang mới nhất trên con đường đi lên đáng chú ý đã chứng kiến ​​ông Zelensky thăng hoa từ sự nghiệp diễn viên hài trên truyền hình, với bước đầu tiên là lên chức tổng thống vào năm 2019 và sau đó, trong năm nay, lên vị thế của một nhà lãnh đạo có tầm vóc toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Ukraine, người đã trở thành hiện thân của cuộc kháng chiến của quốc gia kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào tháng Hai, đã mô tả cuộc chiến là cuộc đấu tranh của những người yêu chuộng hòa bình tìm kiếm tự do thoát bạo tàn.

Hai quyết định được đưa ra vào tháng Hai đã xác định phong cách của ông. Khi chiến tranh bắt đầu, các cường quốc phương Tây và các chuyên gia quân sự cho rằng các lực lượng Nga sẽ nhanh chóng tràn vào thủ đô Kyiv và cho rằng chính phủ sẽ rút lui đến vùng đất an toàn hơn. Thay vào đó, ông Zelensky ở lại thành phố như một biểu tượng của thách thức và sự liên tục của chính quyền dân sự. Cuối cùng, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở đó.

Vài danh hiệu khác năm 2022 của TIME Phụ nữ ở Iran: Người hùng của năm 2022 Ban nhạc K-pop Blackpink: Nghệ sĩ giải trí của năm. Cầu thủ bóng chày Hoa kỳ Aaron Judge: Thể tháo gia của năm Nữ diễn viên Malaysia Dương Tử Quỳnh: Biểu tượng của năm

Quyết định thứ hai là bắt đầu phát các bài phát biểu hàng đêm trên mạng xã hội. Trong một lần, ngay trước khi cuộc xâm lược bắt đầu, ông Zelensky nói, “Hãy lắng nghe tiếng nói của lý trí. Người dân Ukraine muốn hòa bình.”

Trong một thông điệp thứ hai, được đưa ra vào đêm mà các lực lượng Nga vượt biên giới và bắt đầu ném bom Kyiv, ông đã trình bày một sứ mệnh mới của quốc gia: “Putin khởi đầu cuộc chiến đánh vào Ukraine và chống lại toàn bộ thế giới dân chủ. Ông ta muốn phá hủy đất nước chúng tôi và mọi thứ chúng tôi đã xây dựng, nhưng chúng tôi biết sức mạnh của người dân Ukraine.”

Kể từ ngày đó, Zelensky đã sử dụng văn phòng của mình ở Kiev để gửi hàng loạt bài phát biểu tới Quốc hội Mỹ, Quốc hội Anh, Liên minh châu Âu và nhiều tổ chức khác, kêu gọi hỗ trợ quân sự, cảm ơn các quốc gia đã sát cánh cùng Ukraine và trình bày hình ảnh cuộc chiến đấu của đất nước ông như một cuộc chiến giữa tự do và bạo quyền.

Ngay cả vẻ ngoài của ông – giày trận, quần kaki, áo T shirt xanh lá cây và bộ râu được tỉa gọn – đã trở thành thương hiệu, củng cố hình ảnh một chiến sĩ công dân của ông. Vào giữa tháng 11, ông đã có chuyến thăm chiến thắng tới thành phố Kherson ở phía nam ngay sau khi lực lượng Ukraine chiếm lại thành phố này.

Edward Felsenthal, Chủ bút của TIME, nói về nhà lãnh đạo thời chiến trên chương trình “Today” của NBC: “Zelensky thực sự đã khơi dậy thế giới theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều thập niên.

Bản lãnh của một nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky

Phóng viên Simon Shuster trong bài về Zelensky cho số báo đặc biệt này của TIME đã nhấn mạnh đến quyết định của một nhà lãnh đạo không từng có kinh nghiệm quân sự trước đây đã chọn ở lại đất nước khi chiến tranh nổ ra.

“Thành công của Zelensky với tư cách là một nhà lãnh đạo thời chiến dựa trên thực tế là lòng can đảm có tính lây lan. Nó đã lan rộng trong giới lãnh đạo chính trị của Ukraine trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, khi mọi người nhận ra rằng Tổng thống đã ở lại. Nếu đó có vẻ là việc tự nhiên mà một nhà lãnh đạo sẽ làm trong một cơn khủng hoảng thì hãy xem lại tiền lệ lịch sử. Chỉ mới 6 tháng trước, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani – một nhà lãnh đạo nhiều kinh nghiệm hơn Zelensky rất nhiều – đã bỏ chạy khỏi thủ đô của ông ta khi lực lượng Taliban tiến gần. Năm 2014, môt trong những người tiền nhiệm của Zelensky, Viktor Yakunovych, đã bỏ chạy khi những người biểu tình tiến đến dinh của ông ta; ông ta vẫn còn sống ở Nga hôm nay. Hồi đầu Thế chiến thứ Hai, các nhà lãnh đạo Albania, Bỉ, Tiệp khắc, Hòa lan, Na uy và Nam tư, và nhiều vị khác, đã chạy trốn trước bước tiến của quân Đức và sống lưu vong suốt cuộc chiến”

Trong tiểu sử của Zelensky, người chưa từng đi lính hay từng cho thấy sự chú ý đến quân đội, chẳng có gì nhiều để báo trước việc ông sẵn sàng đứng lên và chiến đấu. Ông ta có ưu thế. Ông mới chỉ là Tổng thống kể từ tháng 4 năm 2019. Bản năng nghề nghiệp của ông đến từ một đời trên sân khấu, một chuyên gia về hài kịch ứng biến và một nhà sản xuất trong lãnh vực kinh doanh điện ảnh.

Trải nghiệm đó hóa ra đã có những lợi thế. Zelensky biết thích ứng, được đào luyện để không mất tinh thần dưới áp lực. Ông biết cách xét đoán đám đông và ứng phó với tâm trạng và sự mong muốn của họ.

Giờ đây khán giả của ông là thế giới. Ông kiên quyết không làm cho họ thất vọng. Quyết định ở lại đất nước đối mặt với nguy cơ bị ám sát đã tạo ra một tấm gương, khiến cho các thuộc cấp thấy khó mà bỏ chạy…

Thay vì bỏ chạy lấy thân nhiều người Ukraine đã vớ lấy bất cứ thứ vũ khí gì họ tìm được để xông ra bảo vệ các thị trấn, thành phố của họ chống lại lực lượng xâm lăng vũ trang bằng xe thiết giáp và trực thăng.

“Lý thuyết quân sự không tính đến các thường dân mặc quần chạy bộ và súng săn”, Tướng Valeriy Zalluzhny nói khi diễn tả cuộc bảo vệ Kyiv trong những tuần lễ đầu tiên của cuộc xâm lang.

Zelensky đáng được bao nhiêu công cho cuộc bảo vệ đó? Trong những thời khắc đầu tiên của cuộc xâm lăng, vị Tổng thống được báo rằng Nga định đưa hàng ngàn quân đến cổng ngõ Kyiv bằng vận tải cơ quân sự, ông đã ra lệnh bằng mọi giá không cho các máy bay đó hạ cánh. Một trong các cố vấn của ông, Mikhailo Podolyak chưa từng thấy xếp của mình giận dữ đến như thế. “Ông ta đưa ra những mệnh lệnh cứng rắn nhất: ‘Không thương xót. Hãy sử dụng tất cả mọi thứ vũ khí có được.’”…

Khi cuộc chiến bắt đầu ông cho các tướng lãnh của mình quyền tự do chỉ huy trên chiến trường và tập trung vào chiều của cuộc chiến mà ông có thể hữu hiệu nhất: thuyết phục thế giới rằng Ukraine phải thắng bằng mọi giá. “Hãy cứng tỏ rằng quý vị đang cùng với chúng tôi, ông nói trong một diễn văn với Nghị viện Âu châu trong tuần lễ đầu tiên của cuộc xâm lăng. “Hãy chứng tỏ rằng quý vị không bỏ rơi chúng tôi. Hãy chứng tỏ rằng quý vị thực sự là những người Âu châu, và rồi sự sống sẽ chiến thắng cái chết, và ánh sáng sẽ chiến thắng sự tối tăm.”…

Những nhân vật hụt vị trí Nhân vật của Năm 2022

Hàng năm kể từ năm 1927, Nhân vật của năm của TIME đều đưa các nhà hoạt động, nhà lãnh đạo thế giới, người nổi tiếng và những người đấu tranh chống dịch bệnh lên trang bìa của tờ báo, nêu bật tác động của họ. Danh hiệu, không nhất thiết phải là giải thưởng, được trao cho người hoặc nhóm mà tạp chí này cho là có ảnh hưởng nhất trong 12 tháng qua.

Chọn lựa của Tạp chí TIME luôn được chờ đợi và được đón nhận với nhiều ý kiến và có khi là tranh cãi.

Năm ngoái, TIME đã chọn Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla, làm Nhân vật của năm, ghi nhận vai trò của Musk trong sự thúc đẩy các tiến bộ trong kỹ thuật xe hơi và tàu không gian. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã được chọn làm PoY vào năm 2020.

Cho năm 2022, một danh sách rút gọn gồm 10 người đã được các biên tập viên của TIME công bố hôm thứ Hai, ngày 5 tháng 12.

Danh sách đó, không theo thứ tự nào dưới đây, có ba nhân vật hoặc sự kiện quốc tế, sáu còn lại toàn người và việc nội bộ của nước Mỹ.

Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, từng có mặt trong danh sách ứng viên của TIME vào năm 2019, khi nhà lãnh đạo này phải đối mặt với tình trạng bất ổn với những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở đặc khu hành chính Hồng Kông, đẩy lùi dự luật cho phép dẫn độ công dân của thành phố sang lục địa vào năm 2019.

Năm nay, trước thềm Thế vận hội Mùa đông 2022, Tập đã gặp tổng thống Nga, Vladimir Putin và đã cam kết liên kết với nhau để chống lại “các thế lực bên ngoài”. Trong cuộc gặp hồi tháng 9 giữa TQ và Nga, đánh dấu cuộc trao đổi đầu tiên của họ kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine, Tập mô tả Putin là “người bạn cũ” và tuyên bố rằng TQ ủng hộ “lợi ích cốt lõi” của Nga. Vào tháng 8, TQ đã phóng hỏa tiễn nhiều đạn đạo xung quanh Đài Loan trong hành động được công bố là cuộc tập trận quân sự để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới đảo quốc này.

Đến tháng 10, Tập bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm lịch sử lần thứ ba với tư cách là lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc, phá bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chủ tịch nước.

Elon Musk

Tháng 12 năm 2021, các biên tập viên của TIME đã chọn Musk là người có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới trong năm 2021. Chủ bút của TIME, Edward Felsenthal đã nói vào thời điểm đó rằng Musk “đang định hình lại cuộc sống trên Trái đất và có thể là cả cuộc sống ngoài Trái đất.”

(TIME đã bị chỉ trích về việc chọn Musk sau khi ProPublica tường trình rằng Musk đã đóng rất ít, hoặc chẳng đóng xu nào, thuế lợi tức trong quá khứ.)

Năm nay, Musk được xếp hàng đầu trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, Ông ta cũng quyết định bỏ ra 44 tỷ đô la để mua lại Twitter sau bao nhiêu lần dùng dằng.

Mua xong Twitter, Musk đã gây nhiều sóng gió và tranh cãi khi đuổi việc gần như toàn bộ giàn lãnh đạo của công ty này, sa thải phân nửa số nhân viên và đưa ra biện pháp “bán” dấu tick xác nhận danh khoản thật giả.

Những người phản kháng ở Iran

Từ tháng 9, những cuộc phản kháng đã nổi lên ở khắp Iran sau cái chết của Mahsa Amini, cô gái trẻ bị bắt giam và tra tấn chỉ vì mang một khăn trùm đầu (hijab) không đúng cách.

Các cuộc xuống đường tạo ra một thử thách chưa từng có cho chính quyền Iran và họ đã ra tay đàn áp, có ít nhất vài trăm người đã bị giết chết.

Tại giải Túc cầu Thế giới ở Qatar, đội Iran đã từ chối không hát quốc ca để bày tỏ sự ủng hộ những người phản kháng.

Tối cao Pháp viện Hoa kỳ

Năm 2022, Tối cao Pháp viện Hoa kỳ đã gây ra những tranh cãi và tranh luận trên khắp đất nước về quyền phá thai, phân biệt đối xử, kiểm soát súng và luật chống ô nhiễm nước.

Vào tháng 6, tòa án đã đưa ra quyết định lịch sử lật ngược vụ Roe v. Wade, chấm dứt gần 50 năm hiến pháp bảo vệ quyền phá thai. Cuối tháng đó, Quốc hội ra phán quyết về một chủ đề gây tranh cãi khác khi họ xác định rằng Tu chính án thứ hai trao cho công dân quyền mang súng ra khỏi nhà.

Vào tháng 10, tòa án bắt đầu nhiệm kỳ mới với nữ thẩm phán Da đen đầu tiên, Ketanji Brown Jackson, ngồi ghế dự bị. Nhiệm kỳ mới bắt đầu với việc tòa xét xử các lập luận bảo thủ về luật chống ô nhiễm nước chính của quốc gia có tên là Đạo luật Nước sạch, quy định và kiểm soát các chất ô nhiễm trong vùng biển của Hoa Kỳ.

Cùng tháng đó, tòa án đã nghe các tranh luận trong hai trường hợp phân biệt đối xử có thể thách thức và thay đổi vai trò của chủng tộc trong việc nộp đơn vào các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ.

Dân biểu Liz Cheney

Bà dân biểu này là nhân vật Cộng hòa đã cùng lãnh đạo ủy ban của Hạ viện điều tra vụ tấn công điện Capitol ngày 6 tháng 1, 2021. Nhiều phiên điều trần trước ủy ban này đã làm nổi nét vai trò của cựu Tổng thống D. Trump trong vụ bạo động và nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

MacKenzie Scott

Bà vợ cũ của Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, người đã trở thành một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới.

Sở hữu 4% cổ phiếu của Amazon, bà đã hiến tặng hơn 13 tỷ đô la cho các tổ chức từ thiện. Bà cam kết sẽ cho hầu hết tài sản của mình.

Chỉ trong tháng 11, bà Scott đã tặng cho 343 tổ chức từ thiện hai tỷ Mỹ kim.

Ron DeSantis

Vị thống đốc bảo thủ trẻ tuổi của Florida đã nổi lên để trở thành đối thủ nặng ký nhất của Donald Trump trong hang ngũ Cộng hòa.

Ông tái đắc cử chức thống đốc tiểu bang dễ dàng vào tháng 11 và đang được coi là ứng cử viên Tổng thống sáng giá nhất của đảng Cộng hòa trong cuộc tuyển cử năm 2024.

DeSantis cũng tạo sự chú ý khi thuê máy bay đổ cả trăm người nhập cư bất hợp pháp xuống cộng đồng nhà giàu Martha’s Vineyard của Massachussettes hồi mùa thu.

Trước đó, ông đã tước quyền tự trị của Disney sau khi tổ chức truyền thông khổng lồ này phản đối luật của tiểu bang cấm nói về bản sắc giới và khuynh hướng tính dục ở cấp tiểu học.

Janet Yellen

Bà Janet Yellen có tên trong danh danh sách 100 phụ nữ có nhiều ảnh hưởng nhất nước Mỹ và là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Ngân khố Hoa kỳ

Từ mùa hè, bà đã đi khắp nước để trấn an dân chúng Mỹ và trình bày các nỗ lực của chính quyền để vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh lạm phát cao và giá cả tăng vọt.

Bà cũng là người trông coi chương trình American Women Quarters, vinh danh các phụ nữ Mỹ thuộc mọi nguồn gốc và lãnh vực có những thành tựu và đóng góp cho nước Mỹ bằng cách đưa hình ảnh của họ lên đồng quarter.

Phong trào đòi kiểm soát súng đạn

Những cuộc xuống đường và hàng ngũ ngày càng phát triển của những người đòi hỏi kiểm soát súng đạn ở Hoa kỳ. Tính đến tháng 11, trên toàn nước Mỹ đã có hơn 600 vụ xả súng hàng loạt.

* * *

Chọn lựa của TIME năm nay thật chính xác, như vị chủ bút của tờ tạp chí đã viết, và không có gì để tranh cãi.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên và cho thấy sự thiên lệch của TIME là trong danh sách ngắn gồm các ứng viên PoY 2022 của họ còn thiếu một nhân vật “đúng tiêu chuẩn đã gây ảnh hưởng đến toàn thế giới, xấu hoặc tốt.”

Nhân vật này còn có ảnh hưởng lớn hơn nữa, vì nếu không có ông ta thì đã không có Volodymyr Zalensky.

Chắc bạn đọc cũng đã đoán ra ai rồi: Vladimir Putin, tên độc tài ôm mộng xây dựng lại đế quốc Nga đã tàn phá Ukraine và gây tai họa cho cả thế giới. Putin đã từng đoạt danh hiệu Person of the Year năm 2007, nhưng ai cấm ông ta không đoạt danh hiệu này lần thứ hai, nhất là những gì ông ta đã làm trong năm 2022 và còn đang tiếp tục, đã có ảnh hưởng và tác động mạnh lên cả thế giới.

Đỗ Quân

(tổng hợp từ WP, NYT, BBC và Today)