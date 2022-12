Tổng thống Zelensky đến Hoa Thịnh Đốn

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ tư ngày 21 tháng 12, tổng thống Volodymyr Zelensky của xứ Ukraine đã đến Hoa Kỳ để hội thảo cùng tổng thống Joe Biden , cũng như gặp gỡ nhiều nhân vật chính trị Mỹ và đọc diễn văn trực tiếp trước lưỡng viện Hoa Kỳ.

Chuyến đi của tổng thống Zelensky đã được giữ bí mật cho đến phút chót vì những lý do an ninh.

Tổng thống Zelensky đi xe lửa từ thành phố Kyiv đến Ba Lan, và từ một phi trường ở Ba Lan, một chiếc Boeing tương tự như chiếc Air Force One, đã đưa tổng thống Zelensky đến phi trường quân sự Andrews ở tiểu bang Virginia.

Trên chuyến bay từ Ba Lan đến Hoa Kỳ, phi cơ chở tổng thống Zelensky đã được các phi cơ F 15 Hoa Kỳ hộ tống khi qua vùng biển có sự hiện diện của tàu ngầm Nga.

Trước đó trên mạng xã hội, tổng thống Zelensky cho biết ông đến Hoa Kỳ để ngỏ lời trực tiếp cám ơn dân chúng Mỹ, tổng thống Biden cùng quốc hội Mỹ đã trợ giúp xứ Ukraine trong cuộc chiến chống sự xâm lăng của quân Nga.

Đồng thời ông cũng hy vọng là với những hỗ trợ của Hoa Kỳ, sẽ giúp Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến này.

Ngay sau khi đến Mỹ trong ngày thứ tư, tổng thống Zelensky đã được tổng thống Biden tiếp kiến tại tòa Bạch Ốc.

Buổi tối hôm thứ tư, tổng thống Zelensky đã đọc diễn văn trước lưỡng viện quốc hội. Ông kêu gọi quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine về tài chánh cũng như vũ khí. Theo tổng thống Zelensky thì sự ủng hộ này không phải là một việc làm thiện nguyện của Hoa Kỳ, mà là một cách đầu tư vào sự an ninh và tình trạng dân chủ của thế giới.

Tổng thống Zelensky cũng nói là xứ Ukraine sẽ tiếp tục ăn mừng lễ Giáng Sinh trong năm nay, cho dù quân Nga tiếp tục pháo kích vào các hệ thống điện nước của Ukraine.

Cũng trong dịp này, tổng thống Biden loan báo một chương trình viện trợ vũ khí thêm cho Ukraine trị giá khoảng 1.8 tỷ Mỹ kim.

Những vũ khí mới được cung cấp cho quân lực Ukraine gồm hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot và những bộ phận làm bom tinh khôn.

Theo những giới chức của chính quyền Ukraine thì cuộc công du của tổng thống Zelensky là một thành công rực rỡ.

Trong khi đó Putin lên tiếng đe dọa là những viện trợ mới của Hoa Kỳ cho Ukraine sẽ kéo dài thêm cuộc chiến ở Ukraine.