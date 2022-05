TPHCM tăng học phí gấp năm lần

Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 tại TPHCM đang được lấy ý kiến. Theo đó mức học phí dự kiến có thể sẽ tăng cao nhất là gấp năm lần.

Hiện nay, nhiều người lao động trong tình cảnh cạn kiệt tài chính sau nhiều tháng không được đi làm do dịch COVID-19. Giờ đây, đại dịch vừa giảm nhiệt, những người này bắt đầu đi làm trở lại thì lạm phát tăng cao. Giá xăng từ ngày 11/5 đã tiến sát mốc 30 ngàn đồng/lít, cao kỷ lục từ trước đến nay, điều này kéo theo giá cả hàng loạt mặt hàng khác đều tăng.

Một số phụ huynh nói với RFA rằng nếu học phí tăng thêm gấp năm lần thì đó sẽ lại là một gánh nặng lớn cho mặt bằng chung các gia đình ở TPHCM.

“Nếu học phí mà tăng lên gấp năm lần thì cuộc sống sẽ rất chật vật, không chị đối với gia đình tôi, mà tôi nghĩ đối với tất cả mọi người!” – Chị T, một người dân làm nghề buôn bán cho biết.

Theo chị T, với công việc buôn bán ngoài chợ, mỗi tháng chị kiếm được tám triệu đồng. Đó cũng chính là mức lương của công nhân, hay thậm chí là giáo viên tiểu học và mầm non hiện nay. Nếu sắp tới mà học phí tăng thì chắc chắn là một gia đình hai vợ chồng sẽ không đủ nuôi hai con ăn học.

Bà L, một giảng viên hiện đang ở Đồng Tháp cảnh báo rằng, nếu tăng mức học phí trong thời điểm này, có thể khiến cho học sinh ở các vùng ven, hay các tỉnh nghèo phải bỏ học giữa chừng:

“Tăng học phí như thế mà ở nông thôn, vùng ven có nhiều gia đình nghèo thì con cái sẽ bỏ học sớm và nhiều. Đó là điều chắc chắn.”

Theo lý giải của Sở Giáo dục và Đào tạo, TPHCM luôn duy trì mức thu học phí thấp và không tăng trong suốt sáu năm qua. Mỗi năm thành phố này dành 20% ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục, đào tạo. Nhưng cũng chỉ chi cho đội ngũ, tỷ lệ đầu tư cho cơ sở vật chất và hoạt động chuyên môn rất khiêm tốn, cho nên phải giải quyết từ học phí mới có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển.

Thực tế thì lương giảng viên và giáo viên “thấp so với mặt bằng chung của xã hội, thuộc diện thu nhập thấp. Do đó, chính nhà giáo cũng rất áp lực.” Bà L, cho rằng để tăng phẩm chất giáo dục đào tạo, thì người giảng dạy phải được tăng lương và mức lương phải đủ sống. Tuy nhiên, tiền tăng lương sẽ không phải là từ nguồn thu do tăng học phí.