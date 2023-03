Trái bom nổ chậm trong hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ

New York: Giá cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ trên thị trường chứng khoán hôm thứ hai ngày 13 tháng 3, đã sút giảm mạnh, sau khi hai ngân hàng Mỹ là Silicon Valley Bank và Signature Bank bị đóng cửa trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 3.

Các nhà đầu tư đã bán tống bán tháo cổ phiếu của nhiều ngân hàng Mỹ vì sợ là các ngân hàng này có thể bị đóng cửa?

Tuy là các giới chức thẩm quyền Mỹ như là bộ ngân khố, quỹ dự trữ liên bang cũng như cơ quan kiểm soát hoạt động ngân hàng Mỹ FDIC đã bảo đảm là mọi khách hàng của hai ngân hàng Mỹ vừa bị đóng cửa, có thể rút tiền ra và ngay cả số tiền bỏ vào các trương mục ngân hàng này cao hơn số tiền được bảo đảm là 250 ngàn Mỹ kim.

Vào sáng hôm thứ hai 13 tháng 3, giá cổ phiếu của First Republic Bank sút giảm 75 phần trăm, sau khi đã sút giảm 33 phần trăm trong tuần trước, cổ ohiếu của ngân hàng PacWest Bancorp sút giảm 42 phần trăm, cổ phiếu của công ty tài chánh Charles Schwab sút giảm 14 phần trăm, trong khi cổ phiếu của Bank of America chỉ sút giảm 3 phần trăm.

Theo ông Martin Gruenberg, chủ tịch cơ quan kiểm soát tài chánh Hoa Kỳ, FDIC thì các ngân hàng trên nước Mỹ đã thiệt hại khoảng 620 tỷ Mỹ Kim, vào những cách đầu tư vào công trái phiếu Mỹ.

Các ngân hàng Mỹ dùng 1 phần số tiền mà khách hàng ký thác, mua công trái phiếu.

Trong năm qua, quỹ dự trữ liên bang Mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản vượt mức, vì muốn ngăn chận sự gia tăng của mức lạm phát.

Tiền lời gia tăng, khiến cho trị giá của những công trái phiếu mà các ngân hàng Mỹ mua những năm trước năm ngoái 2022, sút giảm giá trị.

Đó cũng là lý do mà ngân hàng Silicon Valley Bank bị đóng cửa.