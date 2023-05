Trái đất ngày một nóng, trong những ngày sắp tới, vì hiện tượng El Nino

New York: Trong hôm thứ hai ngày 15 tháng 5, cơ quan đặc trách về khí quyển và đại dương quốc gia, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) đã lên tiếng báo động về một hiện tượng rất mạnh El Nino vừa thành hình ở xích đạo trên Thái Bình Dương.

Với sự thành hình này, sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng cho Hoa Kỳ và cho thế giới trong năm nay 2023 và cho năm tới.

Các khoa học gia lo ngại là nguy cơ là trái đất ngày một nóng hơn nữa, cộng thêm những thiên tai bão tố hoành hoành.

Thế nào là El Nino: đây là một hiện tượng thời tiết mà nhiệt độ trên mặt biển ở trung tâm và vùng đông của Thái Bình Dương ấm hơn bình thường vào khoảng mùa Giáng Sinh.

Trong khi hiện tượng La Nina xảy ra khi nhiệt độ của mặt nước biển lạnh hơn bình thường.

Theo nhận định của các khoa học gia, thì nhiệt độ của các đại dương hiện nay, đã ấm hơn bình thường, và nếu có thêm hiện tượng El Nino xảy ra, thì mặt biển còn nóng hơn nữa.

Như thế những thiên tai bão tố sẽ ngày một dữ dội hơn?

Trong tháng 4 năm nay 2023, nhiệt độ trên mặt đại dương đã ấm hơn bình thường 1.55 độ F

Khi hiện tượng El Nino diễn ra, thì vào mùa đông sắp đến, một phần ba những phần đất ở miền Nam nước Mỹ sẽ mưa nhiều hơn bình thường, và nhiệt độ xuống thấp hơn, trong khi ở những vùng phía bắc của Hoa Kỳ và một phần miền nam của Canada bao gồm cả tỉnh bang Ontario, sẽ ít mưa hơn và nhiệt độ sẽ tăng cao hơn trong mùa đông.

Như thế những cư dân sống ở một phần miền bắc của nước Mỹ và ở Canada sẽ có một nhiệt độ ôn hòa hơn trong mùa đông, trong khi những vùng trung của nước Mỹ và miền nam tiểu bang Florida sẽ có nhiều cuồng phong bão tố hơn.

Mưa nhiều cũng sẽ gây những nguy cơ lụt lội ở miền nam Hoa Kỳ.

Các khoa học gia của cơ quan NOAA cũng tiên đoán là trong năm tới nhiệt độ của trái đất sẽ lên đến một kỷ lục mới, và cũng có nghĩa là những trận cuồng phong bão tố, những trận lụt, và nạn cháy rừng sẽ còn dữ dội hơn nữa trong năm tới.

Tưởng cũng nên nói thêm, hàng chục ngàn cư dân tỉnh bang Alberta, Canada đã phải di tản vì trên 100 đám cháy rừng đang diễn ra ở tỉnh bang này.