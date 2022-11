Trận bão tuyết khủng ở tiểu bang New York: trên 1.7 mét tuyết đã rơi xuống thành phố Buffalo

Buffalo: Một trận bão tuyết lớn đã bao phủ một phần của miền tây tiểu bang New York trong hôm thứ sáu ngày 18 tháng 11.

Số lượng tuyết rơi đã lên đến trên 1.7 mét tuyết (5.5 feet) ở nhiều nơi trong thành phố Buffalo tính đến tối hôm thứ sáu 18 tháng 11.

Đây là một trận bão tuyết lịch sử với số lượng tuyết rơi kỷ lục trong 1 thời gian ngắn, đã làm ngưng hoạt động của xe cộ trên các xa lộ, làm cây trốc gốc, làm hư hại nhà cửa và các cột điện.

Theo các giới chức thẩm quyền thì có hai cư dân trong quận Erie đã chết vì heart attack , trong khi đang xúc tuyết trong ngày thứ sáu.

Trận bão tuyết đầu mùa ở tiểu bang New York là một trậnn bão tuyết lớn và giết người.

Số lượng tuyết rơi trong 1 ngày thứ sáu ở thành phố Buffalo, bằng tổng số lượng tuyết rơi trong vòng 1 tháng của những năm trước.

Có khoảng 6 triệu cư dân Mỹ sống trong 5 tiểu bang bên bờ Ngũ Đại Hồ, từ tiểu bang Michigan lên đến tiểu bang New York, đã phải hứng chịu trận bão tuyết lớn đang diễn ra.

Theo sở khí tượng quốc gia Hoa Kỳ, thì bão tuyết sẽ còn tiếp tục tại nhiều nơi, trong hai ngày cuối tuần

tại những khu vực xung quanh Ngũ Đại Hồ.

Những đám tuyết đã đến từ đại hồ Erie và đại hồ Ontario, nhưng vùng đại thủ phủ Toronto may mắn không bị nặng như ở thành phố Buffalo.

-Tất cả xe vận tải chở hàng qua lại, đều bị cấm lưu thông trên các xa lộ trong vùng có bão tuyết.

-Ông n Byron Brown, thị trưởng thành phố Buffalo tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu mọi người ở yên trong nhà, không di chuyển.

-Các chuyến bay ở phi trường Buffalo bị hủy bỏ.

-Cuộc tranh tài của đội cầu Buffalo Bills trong hiệp hội NFL, đã phải di chuyển qua thành phố Detroit.