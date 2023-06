Trận sóng nóng chỉ xảy ra 1 lần trong vòng 200 năm, đang diễn ra ở Đông Nam Á

Hà Nội: Theo bản tin của đài CNN phổ biến trong hôm thứ ba ngày 6 tháng 6, thì hiện có một trận sóng nóng cực kỳ đang diễn ra ở các nước trong vùng Đông Nam Á.

Phóng viên đài CNN có phỏng vấn hai người làm việc tiêu biểu ở thành phố Hà Nội là anh Phong và anh Hùng.

Anh Phong năm nay 42 tuổi làm nghề giao hàng hóa và thức ăn cho khách hàng bằng xe gắn máy.

Anh Phong đã bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng và buổi làm việc kéo dài 12 tiếng đồng hồ.

Với nhiệt độ trong những ngày qua ở Hà Nội lên đến 40 độ C, anh Phong đã phải chuẩn bị mang theo nón, khăn tay lau mồ hôi và nhiều chai nước lọc.

Anh Phong đã phải che dù để chiếc máy điện thoại cầm tay không bị quá nóng, và bể, và nếu máy điện thoại hư thì anh ta không kiếm cơm nuôi gia đình được.

Anh Phong nói là tuy trời quá nóng nhưng anh ta vẫn phải làm việc, không thể nghỉ.

Người công nhân thứ hai là anh Đinh Văn Hùng, năm nay 53 tuổi, là một công nhân đổ rác trong thành phố Hà Nội.

Anh Hùng nói là trời quá nóng, khiến rác rưởi bốc mùi và gây những khó khăn cho anh trong cả hai phương diện làm việc và sức khỏe.

Anh Hùng nói là anh ta làm việc thật sớm, nghỉ trưa khi cái nóng lên đến cao độ, và làm tiếp vào buổi chiều tối.

Theo đài CNN thì anh Phong và anh Hùng là hai trong số hàng triệu công nhân làm những nghề như đưa hàng, đổ rác, dọn dẹp đường phố, công nhân xây cất, làm việc trong các nông trại.. ở các quốc gia vùng Đông Nam Á, đan phải gánh chịu một trận sóng nóng cực kỳ đang diễn ra.

Cũng theo đài CNN thì trân sóng nóng đang xảy ra thường chỉ diễn ra 1 lần trong vòng 200 năm!

Tháng tư và tháng 5 là hai tháng nóng nhất trong năm ở các quốc gia ở Đông Nam Á, trước khi mùa mưa gió mùa bắt đầu.

Tuy nhiên năm nay nhiệt độ trong hai tháng 4 và tháng 5 đã lên cao đến những mức kỷ lục,kể cả những nơi thu hút du khách như Thái Lan hay Việt Nam.

Trong ngày 15 tháng 4 vừa qua, nhiệt độ ở Thái Lan lên đến 45.4 độ (114 độ F), nhiệt độ ở Lào lên đến 43.5 độ C và trong những ngày đầu tháng 5, nhiệt độ ở Việt Nam cũng lên đến một kỷ lục là 44.2 độ C.

Cái nóng ở các quốc gia Đông Nam Á còn bị tệ hại hơn, vì độ ẩm cao

Theo các chuyên gia y tế thì độ ẩm cộng thêm cái nóng, sẽ gây nguy hiểm chết người, vì rất khó cho cơ thể tìm cách giảm nhiệt.

Các bệnh liên quan đến nhiệt, chẳng hạn như say nắng và kiệt sức vì nóng, có các triệu chứng nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tim và các vấn đề về thận, tiểu đường và người mang thai.

Theo tổ chức y tế thế giới thì trận đại sóng nóng đang diễn ra trong hai tháng 4 và tháng 5 tại các quốc gia Đông Nam Á đã làm cho số bệnh nhân phải vào bệnh viện gia tăng, hủy hoại đường xá, gây những đám cháy rừng, và nhiều trường học phải đóng cửa.

Nếu trái đất ngày một nóng, thì số người chết vì hậu quả của những sự ô nhiễm môi trường do người tạo ra, sẽ ngày một nhiều.