Trận sóng nóng đầu tiên trong mùa hè năm nay ở vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Trong hôm chúa nhật ngày 29 tháng 5, sở Khí Tượng Canada đã công bố bản tin đặc biệt về thời tiết là thời tiết ở vùng đại thủ phủ Toronto sẽ nóng và oi ả trong tuần lễ sắp đến.

Theo sở khí tượng Canada thì trong tuần lễ này, một trận sóng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay sẽ bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto.

Nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm ở vùng đại thủ phủ Toronto trong ba ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư đầu tuần, có thể lên đến 37 độ C.

Sở khí tượng cũng khuyến cáo là với nhiệt độ lên đến 35 độ C thì sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người, nhất là những trẻ em, những phụ nữ có thai và những người lớn tuổi.

Ngày thứ năm 2 tháng 6, khi cư dân tỉnh bang Ontario đi bầu lại nghị viện tỉnh bang thì nhiệt độ trong ngày sút giảm còn ở mức 21 độ C.