Treo giải $50,000 cho thông tin vụ giết người ở North York

Giải thưởng $50,000 được đưa ra cho những thông tin dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm “có vũ khí và nguy hiểm” liên quan đến một vụ giết người ở North York năm ngoái.

Cảnh sát Toronto đã đưa ra thông báo vào sáng thứ Ba và cho biết vụ án chống lại Kiarash Parzham, 30 tuổi, cư dân Richmond Hill, “đã sẵn sàng để đưa ra xét xử” và tất cả những gì còn thiếu là bản thân nghi phạm.

Parzham được xác định là nghi phạm trong vụ xả súng năm 2022, giết chết Kian Hoseyni

ngay bên ngoài lối ra của subway Sheppard Yonge gần Sheppard Avenue West và Yonge Street lúc 10:10 tối ngày 15/6. Kian Hoseyni, cư dân Toronto 28 tuổi, chết ngay tại chỗ.

Các nhà điều tra cho biết khi đó Parzham bị nhìn thấy rời khỏi phạm trường trên chiếc Hyundai Tucson 2014 màu bạc mang bảng số CVBA 460 của Ontario.

Parzham bị tầm nã trên toàn Canada nhưng hiện vẫn tại đào. Hắn bị liệt kê là kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao thứ tư trong danh sách 25 kẻ bị truy nã gắt gao nhất của Chương trình Bolo (Be On the Lookout).

Parzham được cảnh sát mô tả là “có vũ trang và nguy hiểm”, nếu nhìn thấy hắn, người dân không nên tiếp cận mà gọi ngay cho 911.

Giải thưởng có sẵn cho đến ngày 14/9, cho bất kỳ lời mách giúp nào dẫn đến việc bắt giữ Parzham.

Cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của Parzham liên lạc ẩn danh với các nhà điều tra theo số 416-808-7100 hoặc Crime Stoppers theo số 416-222-TIPS (8477) hoặc www.222tips.com