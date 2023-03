Trị giá của các ngân hàng lớn ở Canada mất đi 19.7 tỷ dollars vì sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ SVB

Toronto: Sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley, ngân hàng Mỹ lớn hàng thứ 16, ở vùng thung lũng điện tử đã gây những thiệt hại nặng nề cho các ngân hàng ở Mỹ, Âu Châu và ở cả Canada.

Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 10 tháng 3, thì trong vòng 2 ngày thứ năm và thứ sáu, trị giá cổ phiếu của các đại ngân hàng Mỹ như Bank Of America, Goldman Sachs.. đã mất đi 100 tỷ Mỹ kim.

Theo nhận định của đài truyền hình CBS Marketwatch thì không những chỉ có những đại ngân hàng Mỹ bị thiệt hại, mà còn những ngân hàng nhỏ, những ngân hàng địa phương ở Mỹ cũng sẽ gặp trở ngại?

Theo tin của đài truyền hình BNN Bloomberg thì số tiền mà các ngân hàng Âu Châu bị mất khi giá cổ phiếu sút giảm vì sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ SVB lên đến 50 tỷ dollars.

Trong khi đó giá cổ phiếu của 5 đại ngân hàng Canada cũng sút giảm trong hai ngày thứ năm và thứ sáu cũng vì những liên quan đến ngân hàng SVB.

Giá cổ phiếu của các ngân hàng Toronto Dominion, Scotia Bank, Bank of Montreal, CIBC, và National Bank,đều sút giảm trên 2 phần trăm.

Theo những ước tính của nhiều chuyên gia tài chánh, thì số thiệt hại của 5 ngân hàng lớn nhất Canada lên đến 19.7 tỷ dollars.

Nhiều ngân hàng lớn ở Canada như ngân hàng Toronto Dominion hay Bank Of Montreal đã bỏ tiền mua lại nhiều hệ thống ngân hàng nhỏ ỡ Mỹ trong những năm qua, và như thế sự thiệt hại của các ngân hàng TD hay Bank of Montreal sẽ còn nặng nề hơn nữa.