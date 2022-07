Trị giá của đồng Mỹ kim tương đương với đồng Euros

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 12 tháng 7, thì trên thị trường tiền tệ thế giới, trị giá của đồng euros đã xuống còn tương đương với đồng Mỹ kim: 1 ăn 1. Đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua mà trị giá của đồng euros tương đương với đồng Mỹ kim. Trong năm 2008 trị giá của 1 đồng euros ăn 1.6 Mỹ kim.

Trị giá của đồng euros đã sút giảm 12 phần trăm trong năm nay 2022, so với đồng Mỹ kim vì những lo ngại của các nhà đầu tư về sự suy giảm nền kinh tế Âu Châu, mức lạm phát gia tăng và cuộc xâm lăng của quân Nga vào Ukraine sẽ gây tình trạng đói kém và thiếu thực phẩm xăng dầu.

Cuộc chiến ở Ukraine có thể ngăn cản không cho ngân hàng trung ương Âu Châu có biện pháp ngăn cản sự gia tăng của mức lạm phát. Mức lạm phát ở Âu Châu hiện nay lên đến 8.6 phần trăm.

Nguy cơ của một cuộc suy thoái kinh tế nặng nề ở Âu Châu có thể không tránh khỏi?

Tại Hoa Kỳ Quỹ dự trữ liên bang có thể sẽ cho tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm trong tuần lễ tới đây, cũng như ngân hàng trung ương Canada sẽ tăng lãi suất căn bản ở Canada thêm 0.75 phần trăm, tương tự như Hoa Kỳ.

Nhiều chuyên gia tài chánh còn tiên đoán là trị giá của đồng euros sẽ còn tiếp tục xuống đến mức 1 euros ăn 0.95 xu Mỹ kim trong những ngày sắp tới?

Với sự sút giá của đồng euros so với đồng Mỹ kim thì đây là dịp tốt cho du khách Hoa Kỳ và ngay cả Canada làm những chuyến du lịch qua Âu Châu?