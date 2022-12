Trị giá đồng Bitcoin có thể xuống đến $5,000 , và có nên tiếp tục đầu tư vào tiền ảo?

New York: Trên thị trường tiền điện tử hay tiền ảo hôm thứ ba ngày 6 tháng 12, trị giá của đồng Bitcoin xuống còn $17,090 Mỹ kim một đồng.

Trị giá của đồng Bitcoin đã lên đến mức cao nhất là 69 ngàn Mỹ kim một đồng vào tháng 11 năm 2021 và trong vòng 1 năm qua, trị giá của đồng Bitcoin xuống thấp nhất khoảng 15 ngàn Mỹ kim và lên cao nhất ở mức 51 ngàn Mỹ kim.

Câu hỏi được đặt ra là người ta có nên tiếp tục bỏ tiền đầu tư vào đồng Bitcoin?

Trong bản công bố phổ biến hôm thứ ba ngày 6 tháng 12, tổ chức đầu tư The Standard Chartered đã tiên đoán là trị giá của đồng Bitcoin sẽ xuống còn ở mức 5 ngàn Mỹ kim một đồng: sút giảm 70 phần trăm so với giá $17 ngàn một đồng như hiện nay.

Những lý do mà các chuyên gia đầu tư của the Standard Chartered đưa ra cho sự sút giảm giá đồng Bitcoin là mức lãi suất gia tăng cộng thêm với sự sút giảm của giá cổ phiếu của các công ty cao kỹ, đã khiến giá cả của các đồng tiền ảo sút giảm mạnh.

Các chuyên gia của tổ chức the Standard Chartered cũng tiên đoán là sẽ có thêm nhiều vụ khai phá sản của các công ty đầu tư vào tiền ảo trong những ngày sắp tới?

Hàng loạt các công ty đầu tư vào tiền ảo đã phải khai phá sản trong những tuần lễ trước. Một trong những công ty này là thị trường tiền ảo FTX đã khai phá sản, mà trị giá của thị trường này trước khi khai phá sản lên đến 32 tỷ Mỹ kim.

Một chuyên gia đầu tư khác là ông Mark Mobius tiên đoán là trị giá của đồng Bitcoin sẽ xuống còn ở mức 10 ngàn Mỹ kim một đồng trong năm tới 2023?

Trong khi đó, ông Jim Cramer, một chuyên gia đầu tư của đài truyền hình CNBC cũng lên tiếng khuyến cáo những người đang đầu tư vào tiền ảo, nên bán hết và rút khỏi các cách đầu tư này trước khi quá trễ?