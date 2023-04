Triển lãm kỷ vật về Trương Quốc Vinh

Theo trang Singtao, người quản lý của tài tử Trương Quốc Vinh – bà Trần Thục Phân – đang hoàn tất giai đoạn cuối để mở cửa triển lãm tên Miss You Much Leslie. Bà cho biết cảm kích khi doanh nhân Đường Hạc Đức cho mượn nhiều kỷ vật ông lưu giữ để trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa Hong Kong. Trong đó có các trang phục biểu diễn, giải thưởng của Trương Quốc Vinh.

Vài bộ đồ bị sờn, dễ hư hỏng nếu treo thẳng đứng, vì thế phía bảo tàng phục chế các trang phục, phụ kiện. Trần Thục Phân tiết lộ một trong số kỷ vật Đường Hạc Đức cho mượn là đôi giày cao gót mà Trương Quốc Vinh mang trong một liveshow. Khi thấy lại đôi giày, hình ảnh Trương Quốc Vinh trên sân khấu như hiện ra trước mắt bà.

Theo Trần Thục Phân, Đường Hạc Đức không chắc tới dự, cũng không lên ý tưởng cho sự kiện. Doanh nhân này tưởng nhớ bạn đời theo cách riêng của ông.

Họ công khai yêu nhau năm 1997. Khi Trương Quốc Vinh mắc bệnh trầm cảm, Đường Hạc Đức ở bên chăm sóc. Trương Quốc Vinh từng nói: “Tình yêu nam nữ là sự thăng hoa trong khoảnh khắc, dễ tan biến, khó giữ cảm giác như thuở ban đầu. Còn giữa nam với nam thì tôi không nghĩ như vậy. Tình cảm giữa hai người đàn ông thiên về sự khoan dung, giản dị, ấm áp và nương tựa”.

Triển lãm do Trương Thúc Bình – nhà thiết kế trang phục kiêm chỉ đạo mỹ thuật nổi tiếng Hong Kong – sắp đặt, bài trí. Ban tổ chức trù bị gần bốn tháng. Trần Thục Phân nói lượng công việc nhiều nhưng bà cảm thấy dù bận hơn cũng xứng đáng.

Ngoài ra, người quản lý còn tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ Trương Quốc Vinh, diễn ra tối 1/4. Khi mở bán vé hôm 22/3, toàn bộ bán hết sau hai tiếng, dù tên nghệ sĩ biểu diễn chưa công bố. Trần Thục Phân nói: “Họ đến hát vì Trương Quốc Vinh, fan cũng đến vì Trương Quốc Vinh”.

Trương Quốc Vinh sinh năm 1956, là nghệ sĩ xuất chúng của nền âm nhạc, điện ảnh Hoa ngữ, có ảnh hưởng sâu rộng tại châu Á. Nhiều tác phẩm điện ảnh Trương Quốc Vinh tham gia thành công cả về thương mại lẫn nghệ thuật, như Happy Together, Thiện nữ u hồn, A Phi chính truyện, Yên chi khâu, Bá Vương biệt cơ…Trương Quốc Vinh còn gặt hái thành tựu ở lĩnh vực âm nhạc, với nhiều ca khúc lưu truyền rộng rãi tại nhiều nơi, trong đó có Nhật Bản, Đại Hàn.