Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội danh với mức án lên đến tù chung thân

Theo báo chí trong nước, nguyên Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vừa bị Bộ Công an Việt Nam khởi tố thêm tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với cáo buộc nâng khống vốn điều lệ để thu lợi hàng ngàn tỷ đồng với mức án có thể lên đến tù chung thân.

Trước đây vài tháng, ông Quyết, từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam, bị khởi tố với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán vì bán “chui” hàng chục triệu cổ phiếu. Cùng với việc bị khởi tố tội danh này, tỷ phú 47 tuổi, cũng từng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Bamboo Airways, bị bắt giam từ ngày 29/3.

Sau gần 5 tháng giam giữ ông Quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an hôm 25/8 ra quyết định khởi tố bổ sung thêm tội danh đối với tỷ phú này cùng hai em gái theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Cáo buộc của Bộ Công an được truyền thông trong nước trích dẫn cho rằng ông Quyết đã tăng vốn điều lệ khống của Công ty cổ phần Xây dựng FLC, Faros, từ 1,5 tỷ đồng lên 4,300 tỷ đồng để phát hành 430 triệu cổ phiếu. Theo Bộ Công an, hành vi “lừa đảo” này đã chiếm đoạt trên 6.400 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Bộ Công an VN cho biết, từ năm 2014 đến 2015, ông Quyết và 3 bị cáo kể trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống lên gấp gần 3.000 lần. Bộ Công an cho rằng sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, thu tổng cộng 6.400 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, ông Quyết và các bị can đã thực hiện hành vi thao túng nhằm đẩy giá chứng khoán FLC lên giá “trần” cao nhất và thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.

Ông Quyết bị bắt sau khi bị cáo buộc bán đi gần 75 triệu cổ phiếu mà không báo cáo hay công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Ông Quyết, lúc đó với tư cách là chủ tịch của FLC, nắm trong tay 215 triệu cổ phiếu của tập đoàn bất động sản này.

Động thái này của ông Quyết gây sốc cho thị trường chứng khoán trong nước và tạo ra làn sóng bất bình trong dư luận. Ông Quyết bị nhà chức trách phạt 1,5 tỷ đồng hồi cuối tháng 1 và bị đình chỉ giao dịch trong 5 tháng. Trước đó vào năm 2017, ông Quyết bị phạt 65 triệu đồng cũng vì “bán chui” vài chục triệu cổ phiếu của FLC.

Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, người phạm tội thao túng thị trường chứng khoán có thể bị kết án từ 6 đến 7 năm tù.

Với việc bị cáo buộc thêm tội danh “lừa đảo chiếm đoạt” số tiền lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, luật sư Lâm Thị Mai Anh của Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận địng rằng ông Quyết có thể phải đối diện với mức án kịch khung là tù chung thân.