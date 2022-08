Bỗng nhiên một ngày đẹp trời nào đó bạn trúng số lô độc đắc. Ngày đó. Vâng. Ngày mà người ta vẫn gọi là “cái búng tay may mắn của Thượng Đế”. Ban đầu bạn có thể không quan tâm vào một tin vui như thế nhưng giải lô độc đắc cứ thế tăng vùn vụt. Rồi bạn mua vé số dù vẫn nghĩ mình sẽ không trúng. Bạn mua vé số chỉ để mua cho có. Bạn mua chỉ vì bạn sợ nếu không mua 100% sẽ không trúng. Khái niệm ấy người Mỹ gọi tắt là FOMO – Fear of missing out. Tức bạn sợ không nhập cuộc biết đâu vận may gõ cửa bạn lại vắng mặt. Thế là bạn mua vé số chỉ vì bạn mua “sự có mặt” ấy bởi biết đâu bạn sẽ được Thượng Đế búng tay chúc mừng.

Xôn xao những ngày cuối tháng Bảy tại Mỹ là giải xổ số lên đến 1.34 tỷ Mỹ kim. Vâng. Trên các trục lộ cao tốc bạn thấy những tấm biển quảng cáo to đùng. Con số thật khủng khiếp. Số tiền cực lớn. Và hấp lực của giải thưởng bỗng trở thành cơn lốc phủ trùm lên nội dung hầu như tất cả các cuộc trò chuyện cuốn hút bao người móc ví lấy tiền mua vé số.

Anh đã mua số Mega Ball chưa? (Tên chính thức của giải là Mega Millions vì game này có một số đặc biệt gọi là mega ball nên người ta gọi nó là Mega Ball cho tiện.) Mua rồi. Tôi mua hai chục đồng cho có với người ta. Còn chị, mua chưa? Tôi cũng mua rồi. Mua cho có “tụ”, lỡ biết đâu, trúng số sẽ trở thành nhà tỷ phú đó. Chuyện đó chắc chắn rồi. Số tiền lên đến hơn một tỷ Mỹ kim mà. Nhiều lắm chị ơi. Vái trời cho anh em mình trúng số. Khỏi nói. Tôi mà trúng là tôi sẽ làm… liền!

Vâng. Trúng số là điều thảng hoặc (nếu không nói là họa hoằn) người ta có nghĩ đến. Tuy vậy đa số chỉ mơ ước nhè nhẹ, mơ cho có bởi họ thừa hiểu xác suất tỷ lệ trúng số chẳng ai lạ, rất hy hữu. Với giải thưởng lần này, xác xuất tỷ lệ trúng giải là 1:302.5 triệu (tức) bạn phải mua tới hơn ba trăm triệu triệu vé mới có cơ trúng số. Giải xổ lần này do nhiều lần trước đây không ai trúng nên số tiền thưởng dồn lại đến 1.34 tỷ Mỹ kim. Tất nhiên tại các buổi trò chuyện riêng tư vì chẳng ai cấm đoán nên người ta tha hồ nói ra những điều mình nghĩ, những dự định, những viễn cảnh, rằng thế nọ, rằng thế kia, vân vân và vân vân…

Nếu tôi mà trúng số… Cụm từ này bình thường không xuất hiện một cách tự nhiên kiểu “câu nói cửa miệng”. Lần này thì khác. Hiển nhiên chúng ta đã bao lần chứng kiến những điều kỳ diệu trong cuộc sống nhưng bị lôi cuốn vào cơn lốc của giải thưởng khổng lồ như lần này là điều hoàn toàn khác. Thế là bạn quyết định ghé vào cây xăng mua cho mình vài tờ vé số với hy vọng biết đâu bạn sẽ đổi đời chỉ cần một cái búng tay của Thượng Đế.

Bình thường bạn không nghĩ mình là người hào sảng rộng lượng. Bạn không hẳn đến nỗi chi xài ki bo kẹo kéo song bạn cũng không vung tay quá trán, coi trời bằng vung, xài tiền như rác. Với công việc thu nhập cố định, cuộc sống với những thứ biu bọng trói buộc, mỗi đồng được tiêu xài nhiều người trong chúng ta phải cân nhắc cẩn thận. Từ đó chúng ta thường ngưỡng mộ ai đó thừa tiền và có điều kiện làm từ thiện. Và rồi chúng ta nghĩ đến những chương trình từ thiện, những công việc bác ái, những kế hoạch giúp đỡ, thậm chí bạn và tôi cũng đã từng ấp ủ những kế hoạch từ thiện và thầm mong sẽ có ngày có khả năng và điều kiện: Nếu như tôi có thật nhiều tiền, tôi sẽ…

Vâng. Với số tiền khổng lồ của giải Mega Millions bạn sẽ thực hiện được nhiều thứ bởi từ nay bạn sẽ không lo lắng gì đến những trói buộc đời thường bận rộn. Vâng. Tiền nhiều, tiền rất nhiều, bạn sẽ ung dung theo đuổi những mục đích cao thượng vốn chỉ dành cho những ai có thu nhập khủng khiếp. Thế nên nói đến trúng giải độc đắc Mega Millions, người ta lập tức nghĩ đến việc giúp đỡ gia đình, giúp người thân, giúp cộng đồng…

Anh T. nói: Nếu mình trúng giải, số tiền bạc tỷ, tiền sẽ được cất giữ trong két sắt của ngân hàng do mình đứng tên tài khoản, rồi mình sẽ lập tức xây một khu an dưỡng cho người già tại miền trung, Việt Nam. Mình sẽ kêu gọi tập hợp những người già vô gia cư không con cháu đêm về chăm sóc, nuôi dưỡng miễn phí mãn đời. Đó là một mơ ước cao đẹp, đầy nhân bản và chứa chan tánh thiện. Tất nhiên mơ ước của anh bình thường khó xuất hiện nếu anh không sở hữu một khoản tiền lớn đến thế.

Chị B. tâm sự: Nếu tôi mà trúng số, tôi sẽ lãnh hết số tiền rồi tập hợp tất cả người thân họ mạc, thân bằng quyến thuộc nhiều đời gom lại, sau đó là người thân, người quen, bạn bè, phân phát vốn cho họ có điều kiện làm ăn sinh sống. Chứ tôi già rồi, ăn được bao nhiêu nữa mà ham. Coi như mình có lộc may mắn trúng lô độc đắc sẽ sử dụng số tiền đó làm việc thiện, vừa tích đức, vừa là làm cho mình mà cũng là vừa làm cho con cháu.

Chú H. trầm ngâm khi nghĩ về số tiền to lớn đó rồi đủng đỉnh nói. Tôi đã có tuổi, lại không có con cái nên nếu tôi trúng độc đắc với số tiền lên tới một ngàn ba trăm triệu Mỹ kim, tôi sẽ dâng cúng hết số tiền đó cho các Địa phận Công giáo ở Việt Nam. Số tiền sẽ được sử dụng xây cất, sửa sang lại những ngôi thánh đường trên cả nước trong tình trạng cần được trùng tu, sửa chữa.

Thím Ng. cũng có cùng mơ ước như chú H. Thím là người hiền lành, ăn chay trường, thím có mỗi người con gái ngoài năm mươi tuổi, độc thân. Hai mẹ con lui cui mỗi ngày, cùng làm việc chung trong một chợ Việt Nam, thím lo khâu bày xếp rau củ còn cô con gái là người đứng quầy tính tiền. Hai mẹ con có suy nghĩ sẽ dâng hết số tiền trúng số cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Giáo hội Phật giáo Hải ngoại khắp năm châu để họ có tiền xây chùa, đúc tượng, chép kinh…

Em M. hiện đang theo học tại một trường ĐH cộng đồng cho biết nếu như trúng số độc đắc em sẽ mở ra một chương trình tài trợ cung cấp học bổng cho các sinh viên Việt Nam nghèo bên nhà cũng như bên này. Đến Mỹ cùng gia đình khi em mười bốn tuổi, mơ ước của em được nhìn thấy mọi bạn trẻ đều có cơ hội học một cái nghề hoặc theo đuổi một bằng cấp chuyên môn để có được cuộc sống ổn định hơn.

Bác Q. mỉm cười khi được hỏi bác sẽ làm gì với số tiền to đó. Bác nói: Tôi chẳng mong gì mình sẽ trúng số. Nhưng nếu trúng số, theo tôi đó là số tiền tự nhiên mà có chứ không do đổ mồ hôi, sôi nước mắt nên tôi nghĩ mình sẽ quyên tặng nó cho Ukraine và các tổ chức nhân quyền có các kế hoạch giúp đỡ tái thiết Ukraine sau khi Nga rút quân. Bác không ưa gì Nga, càng rất ghét Putin hơn nên bác cho biết số tiền trúng số của mình nhất định sử dụng vào mục tiêu chặn đứng nạn xâm lược do Điện Kremlin gây ra cho Ukraine.

Cứ thế. Vân vân và vân vân… bao ý tưởng tốt đẹp hoàn toàn vô vụ lợi. Vâng. Người Việt mình với nếp nghĩ chân thuần đôn hậu, anh N. nói sẽ chu du vòng quanh thế giới viếng thăm các điểm du lịch nổi tiếng khắp năm châu với bạn gái nhưng không thấy nói sẽ mua một hòn đảo lớn, xây lâu đài, mua máy bay riêng, rồi xây sân golf, nói chung sẽ tận hưởng một cuộc sống đế vương xa hoa quyền quý. Tất nhiên tiền xài không hết, anh sẽ đầu tư, sẽ nghĩ đến người khác. Anh nghĩ đến những điều tốt đẹp cao thượng hơn. Anh nghĩ đến những chuyện tốt đẹp cho đồng bào, đồng loại.

Vâng. Điều lạ ở đây đa phần người Việt được hỏi sẽ làm gì khi trúng số không nghĩ đến những xa xỉ vốn dĩ rất công thức sau khi trong tay bỗng có số bạc to như thế. Phần đông người Việt không giữ lại nhiều cho bản thân. Họ muốn mình trở thành những mạnh thường quân, họ muốn để lại những dấu chân trên cánh đồng tịnh phước và không ngần ngại trao đi tất cả vì mục đích nhân bản vốn dĩ bình thường họ không có điều kiện thực hiện.

Khi mua vé số Mega Millions nhiều người chọn số do máy in ra – quick pick – tức họ sẽ bỏ tiền mua vé số với những con số ngẫu nhiên được máy chọn. Một số tự chọn cho mình những con số in trên mẫu điền số. Mẫu này được máy đọc và máy sẽ in ra tấm vé số theo ý người mua. Không ít đã chọn những con số có ý nghĩa đặc biệt với bản thân. Họ chọn ngày sinh của người thân hay những ngày có ý nghĩa đặc biệt như cưới hỏi, hiếu hỷ…, tuồng như yếu tố tâm linh ấy sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến vận may dẫn đến xác suất trúng số.

Lần xổ Mega Millions vừa rồi số tiền lên đến xuýt xoát 1.34 tỷ Mỹ kim. Đó là số tiền lớn nhất trong lịch sử những giải thưởng “khủng long” trong khoảng 4 năm gần đây. Vâng. Một con số khổng lồ. Một ngàn ba trăm triệu Mỹ kim đấy! Chao ôi. Số tiền ấy, đổi ra thành tờ 1 Mỹ kim (6 inch) rồi xếp nối đuôi nhau, nếu chịu khó tính toán, người ta sẽ thấy nó là một con đường dài hun hút…

Bình thường giải thưởng Mega Millions không lớn lắm. Có khi chỉ vài triệu, vài chục triệu, thảng hoặc là giải lớn hơn (vài trăm triệu Mỹ kim) tuy nhiên lần này nó leo chót vót như vậy vì sau 29 lần xổ số không có ai trúng giải. Số tiền dồn lại (do không có ai trúng) cứ thế leo thang. Tới khi con số giải thưởng quá to nhiều người tâm sanh dao động, lòng khấp khởi muốn tham gia với suy nghĩ khá dễ thương: Chắc là vận may đang chờ đợi mình?

Vâng. Với cái nóng khủng khiếp của mùa hè 2022 xem ra giải Mega Millions chẳng ngần ngại gì trong việc thi gan với sự ngoan cố của mùa hè. Vâng. Những con số tại các bảng quảng cáo lớn cứ trèo lên. Giá xăng tăng. Lạm phát phi mã. Nhiệt độ ngoài trời nóng như hong. Biu điện nhìn vô tá hỏa tam tinh vì lượng kWh tiêu thụ chóng mặt. Càng thấy thương cho cái máy lạnh đứng chơ vơ giữa trời. Tội nghiệp. Bên trong chủ nhà gạt cần điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp. Gì thì gì cũng phải “set” ở mức 78 độ F mới chịu được, nhất là trong nhà có trẻ nhỏ. Máy xè xè chạy cả ngày lẫn đêm, lâu lâu mới được nghỉ xả hơi chưa kịp nguội đã phải chạy tiếp.

Đùng một cái. Bảng quảng cáo dọc các tuyến đường cao tốc đập vào mắt dòng xe cộ với những con số chóng mặt. 900 triệu Mỹ kim. Rồi 950 triệu Mỹ kim. Rồi chẳng thấy ai báo trúng. Thế là quán tính của hấp lực số tiền to đùng càng lúc càng thôi thúc, thiên hạ rủ nhau mua vé số. Thôi thì khắp nơi, đi đâu cũng thấy nói đến chuyện mua vé số. Từ sở làm đến tiệm nails. Từ nhà hàng đến các chợ. Từ quán phở bình dân đến garage sửa xe, từ quán boba tea đến tiệm chả giò chiên… Tất tần tật. Người ta bảo nhau mua số, rằng nếu tôi trúng tôi sẽ không quên anh đâu, rằng nếu anh trúng (thời) anh (cũng) chớ có mà quên tôi đó…

Chợt suy gẫm một mình, xét về góc độ tâm lý (miễn luận chuyện tâm linh), tại sao người ta bỗng trở nên rộng lượng và nhân hậu với đồng bào, đồng loại khi họ trúng số, đặc biệt lô độc đắc? Tại sao người trúng số không nghĩ đến bản thân mình? Tại sao trong suy nghĩ của họ chỉ có người già sống lủi thủi lẻ loi cô độc, trẻ mồ côi, người tàn tật, người nghèo, các căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, và những điều bất hạnh trong cuộc sống, xây trường học, xây bệnh viện, trùng tu các thánh thất? Còn bình thường, hẳn nhiên lòng bác ái vẫn ngời rạng những tia vàng ấm áp song tỷ lệ và cường độ không dồi dào hừng hực như trúng số lô độc đắc?

Riêng bạn, nếu trở thành nhà tỷ phú (đồng Mỹ kim) bạn sẽ làm gì với số tiền to lớn ấy?

Giữa lúc thế giới đang sôi sục bao thứ tin tức chẳng mấy tốt lành gì. Từ căn bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) khiến cộng động LGBTQ bị lôi ra giữa ánh đèn sân khấu cho đến những bàn luận sôi nổi liên quan đến Roe V Wade tưởng là thất bại to cho Đảng Dân chủ bỗng trở thành cái cớ để quán tính cán cân mùa phiếu đang thuận lợi cho Đảng Cộng hòa bỗng vấp phải một lực cản lớn (!) hay chuyện giá xăng giảm chẳng thấy ai khen Mr. Biden nhưng chỉ cần giá xăng nhích lên thiên hạ đua nhau chỉ trích, xoi mói… Vâng. Giữa lúc bao người đang nhăn nhó bởi biu điện tăng vọt trước những đợt nóng rợn người. Cống nước nhiều thành phố trên đất Mỹ nơi hạn hán kéo dài vỡ, nứt do thiếu mưa trầm trọng, đất khô nên co lại kéo theo nạn vỡ cống hàng loạt. Hơn hai tháng rưỡi nhiều nơi tại Texas không có lấy một trận mưa… trong bối cảnh ấy giấc mơ trở thành nhà tỷ phú do trúng số Mega Millions xem ra không đến nỗi quá lạc quẻ, quá vô duyên.

Tấm vé số may mắn lô độc đắc hôm thứ sáu, 30 tháng 07 lần này với giải thưởng lên đến 1.34 tỷ Mỹ kim có chân dung bình thường như bao con số bình thường khác: 13-36-45-57-67, Mega Ball: 14. Người ta không ngạc nhiên lắm. Vâng. Chúng có vẻ rất bình thường, đúng không? Chúng có thể là những con số lấy ra từ các chi tiết rất đỗi bình thường, tỷ như con gái 13 tuổi, mẹ 36 tuổi, bố 45 tuổi, bà ngoại 57 tuổi, ông ngoại 67 tuổi, cả nhà sống ở Mỹ đã được 14 năm. Vâng. Như đã bàn, không ít người đã chọn cho mình những con số có ý nghĩa như thế.

Chợt tự hỏi không biết khi nào sẽ có người Việt trúng lô độc đắc, không cứ phải giải bạc tỷ mà chỉ cần vài trăm triệu thôi, tới lúc đó nhất định những việc thiện họ làm sẽ đem lại những ảnh hưởng tốt đẹp cho đồng bào trong cảnh ngộ kém may mắn hơn, nhất là những đồng bào bên nhà…

Nguyễn Thơ Sinh