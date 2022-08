Trộm càn quét một loạt cửa hàng ở khu Little Saigon

Báo San Francisco Chronicle mới đây đưa tin 7 cơ sở kinh doanh ở khu Little Saigon thuộc thành phố Oakland, California, đã bị trộm “khoắng sạch” chỉ trong hơn 90 phút vào sáng sớm 1/8, gây thiệt hại lớn.

Bà Jennifer Tran, Chủ tịch Phòng Thương mại Oakland Việt Nam, cho biết những nơi bị trộm ghé qua gồm một tiệm giặt là, tiệm làm móng, cửa hàng hoa, nhà hàng, cửa hàng tráng miệng, cửa hàng quà tặng làm đẹp và trạm cấp nước. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nhóm trộm thản nhiên lục lọi và khiêng két sắt của các cơ sở kinh doanh dù chuông báo động vang lên.

Tình hình an ninh ở khu Little Saigon, nơi có khoảng 150 cơ sở kinh doanh, rất phức tạp. Mới đây, một người lái xe bị bắn chết giữa ban ngày ở Little Saigon. Chủ các cửa hàng tại đây đã nhiều lần kêu cứu vì liên tục bị trộm “ghé qua”. Bà Jennifer Tran cho biết người dân và chủ doanh nghiệp ở Little Saigon mỗi tuần đều gặp các nghị sĩ và quan chức Oakland để đề nghị tăng cường an ninh cho khu vực.