Trộm cướp cũng như tệ trạng người không nhà, khiến thành phố San Francisco xuống cấp

San Francisco: Theo những tin tức do báo Daily Mail loan báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 6 vừa qua, thì chủ nhân của hai khách sạn lớn nhất ở thành phố San Francisco đã quỵt không trả nợ nhà, và bằng lòng cho chủ nợ tịch thu hai khách sạn này.

Đó là khách sạn Hilton và Parc 55.

Chủ nhân của hai khách sạn này là công ty Park Hotels and Resorts đã ngưng không trả món nợ 725 triệu Mỹ kim và phải trả trước tháng 11 năm nay.

Khách sạn Hilton là khách sạn lớn nhất thành phố San Francisco trong khi khách sạn Parc 55 là khách sạn lớn thứ tư trong thành phố.

Theo ông Thomas Baltimore Jr., chủ tịch điều hành của công ty Park Hotels and Resorts trong 1 văn thư gửi cho những nhà đầu tư, là tốt nhất cho công ty này là giảm những tiền đầu tư vào thị trường thành phố San Francisco.

Cũng theo ông Baltimore thì thành phố San Francisco đang biến dần thành một thành phố ma, không người ở.

Ông chủ tịch Baltimore cũng nói là công ty của ông sẽ chú trọng vào việc phát triển đầu tư ở Hawaii.

Thời trước đại dịch, trị giá của hai khách sạn của công ty này lên đến 1.6 tỷ Mỹ Kim.

Trị giá của hai khách sạn nay đang xuống dốc vì những tệ trạng đang xảy ra trong thành phố: những nạn cướp bóc công khai xảy ra, số người không nhà cắm dùi trên các đường phố gia tăng cũng như nạn chích choác ma túy cũng công khai diễn ra hàng ngày.

Hàng ngàn cư dân trong thành phố San Francisco đã di chuyển tìm nơi khác sinh sống, trong khi giá nhà cửa trong trung tâm thành phố suy sụp, hàng quán phải đóng cửa vì không đương đầu nổi với nạn cướp bóc công khai.

Số lợi nhuận của khách sạn Hilton trong năm 2019 là 175.4 triệu Mỹ Kim, và số lợi nhuận của khách sạn Parc 55 trong năm 2019 là 95 triệu Mỹ Kim, trong khi số lợi nhuận của hai khách sạn này trong năm 2022 giảm xuống dưới mức 30 triệu Mỹ kim