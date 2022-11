Trộm cướp ở Mỹ ngày một hoành hoành: hàng chục những túi xách hàng hiệu bị cướp, trị giá 140 ngàn Mỹ kim.

San Diego, California: Trộm cướp ngày 1 công khai ở Hoa Kỳ và chúng đã đi ăn cướp từng đoàn khiến các nhân viên an ninh coi sóc các cửa tiệm tư nhân cũng phải bó tay.

Theo những tin tức vừa loan báo thì vào lúc 7 giờ tối, ngày 26 tháng 10 vừa qua, một toán cướp đông đến 10 đứa, đã xông vào thương xá Nordstrom ở thành phố San Diego, tiểu bang California.

Theo những hình ảnh ghi lại từ các máy hình an ninh thì chúng mặc toàn đồ đen, mang theo nhữn cái kìm cắt thép.

Trong vòng 1 phút đồng hồ, chúng đã vơ vét những hàng hóa trong tiệm, gồm cả khoảng 70 túi xách hàng hiệu.

Trị giá của riêng 70 chiếc túi xách hàng hiệu cũng đã lên đến 140 ngàn Mỹ kim.

Theo các giới chức an ninh thì toán cướp này có căn cứ địa ở thành phố Los Angeles và đã đi ăn cướp ở nhiều thành phố trong tiểu bang California.

Tình trạng ăn cướp công khai ngày một nhiều ở Hoa Kỳ, như những vụ ăn cướp diễn ra trong tuần trước ở thành phố Philadephia.