Trong 2 năm qua, hàng trăm ngàn người Mỹ chuyển khỏi New York và California

Theo văn phòng thống kê Hoa Kỳ, trong 2 năm có đại dịch covid, hàng trăm ngàn người Mỹ ở các tiểu bang California và New York đã đi tìm một nơi định cư mới.

Bản công bố của the Census Bureau cho biết từ tháng 7 năm 2020 cho đến tháng 7 năm 2022, có trên 500 ngàn người di chuyển khỏi tiểu bang New York và cũng khoảng 500 ngàn người bỏ tiểu bang California đi tìm một quê hương mới.

Thời tiết ở ấm áp ở tiểu bang California đã là một trong những lý do khiến nhiều người Mỹ đến định cư trong những thập kỷ trước. Tuy nhiên với tình trạng hạn hán, nạn cháy rừng đe dọa nhiều khu cư dân trong tiểu bang California.

Ngoài ra còn những khó khăn khác cho cư dân ở tiểu bang này, như là nạn cướp bóc bạo hành, số người không nhà, dựng lều ngay trước lề đường của nhiều cơ sở thương mại cũng như những tư gia. Nạn chích choác lan tràn và nhất là cuộc sống ở tiểu bang này ngày một đắt đỏ.

Theo thống kê, lương trung bình của một cư dân sống trong thành phố Sacramento, tiểu bang California là $71,047/năm, trong khi muốn mua nhà giá trung bình ở thành phố này, người ta phải có lợi tức hàng năm là $145,000.

Trong vòng một năm qua, tính đến tháng 7 năm nay 2022, có 523 ngàn người bỏ tiểu bang New York đến định cư ở một tiểu bang khác.

Những lý do mà cư dân tiểu bang New York đi tìm quê hương mới cũng tương tự như lý do của cư dân ở tiểu bang California: trộm cướp bạo hành giết người diễn ra hàng ngày, trong khi mức sinh hoạt ngày một tăng. Giá mướn một căn chúng cư trong khu vực Manhattan của thành phố New York lên đến trên 5 ngàn Mỹ kim một tháng.

Phần lớn những cư dân của hai tiểu bang New York và California, di dân qua hai tiểu bang Texas và Florida, là những nơi có giá nhà rẻ, ít người không nhà quấy rối, và ít những nạn trộm cướp, băng đảng giết người.