“Trùm truyền thông” Rupert Murdoch sắp ly hôn lần 4 ở tuổi 91

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch (91 tuổi) được cho là đang xúc tiến các thủ tục để chuẩn bị ly hôn người mẫu, diễn viên Jerry Hall (65 tuổi) sau 6 năm gắn bó trong hôn nhân.

Theo New York Times , ông Rupert Murdoch có thể sẽ thông báo chính thức trong tương lai gần về việc ông và bà Jerry Hall chia tay.

Rupert Murdoch sinh ra tại Úc, sau này, ông gây dựng sự nghiệp lớn tại Mỹ. Trong cuộc đời mình, ông Murdoch đã trải qua 3 lần hôn nhân đổ vỡ. Người mẫu Jerry Hall đã gắn bó trong hôn nhân với ông từ năm 2016.

Trước đây, bà Jerry Hall từng gắn bó với Mick Jagger từ năm 1977 tới năm 1999, và có 4 người con với nam ca sĩ nổi tiếng này.

Thông tin về việc ông Murdoch có thể ly hôn trong thời gian tới đây là một thông tin thu hút nhiều sự quan tâm chú ý, bởi biến động này sẽ có liên hệ trực tiếp tới việc phân chia quyền lực và tài sản trong gia đình Murdoch. Hiện nay, ông Murdoch vẫn là một nhân vật rất quyền lực trong giới truyền thông tại Mỹ.

Năm 2016, khi bước vào hôn nhân với bà Jerry Hall, ông Murdoch từng viết một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình trong ngày diễn ra hôn lễ: “Tôi sẽ không đăng bài nào trong vòng 10 ngày tới hoặc là vĩnh viễn không đăng gì nữa! Tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới”.

Quả thực, kể từ sau đó, ông Murdoch không đăng các thông điệp cá nhân trên mạng xã hội nữa. Năm 2019, ông Murdoch và bà Hall từng chi ra 13,8 triệu Mỹ kim để mua một ngôi nhà ở London (Anh). Năm ngoái, hai người cùng kỷ niệm sinh nhật tuổi 90 của ông Murdoch tại New York (Mỹ) trong một bữa tiệc sang trọng có sự tham gia của khoảng 130 khách mời.

Thông qua tập đoàn News Corp mà ông Murdoch sở hữu, ông hiện là chủ của hàng trăm cơ quan truyền thông ở các cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế đặt ở Anh (tiêu biểu có tờ The Sun và The Times), ở Úc (đáng kể có tờ The Daily Telegraph, Herald Sun, và The Australian), và ở Mỹ (đáng chú ý là The Wall Street Journal và New York Post).

Ngoài ra, ông Murdoch còn sở hữu nhà xuất bản HarperCollins, các kênh truyền hình nổi tiếng như Sky News Australia và Fox News. Ước tính ông Murdoch có khối tài sản trị giá vào khoảng 21,7 tỉ Mỹ kim (tính đến tháng 3/2022), là người giàu thứ 31 tại Mỹ và giàu thứ 71 trên thế giới