Trump trở lại New York để trả lời tòa trong vụ bị kiện $250 triệu

NEW YORK, New York (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump trở lại New York hôm Thứ Năm, 13 Tháng Tư, để ra khai lần thứ nhì trong vụ kiện dân sự $250 triệu của bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang này đối với ông Trump và công ty của ông, theo ABC News.

Đây là lần đầu tiên cựu Tổng Thống Trump trở lại New York kể từ khi bị Tòa Án Hình Sự Manhattan truy tố 34 tội đại hình làm giả hồ sơ kinh doanh tuần trước liên quan vụ chi tiền bịt miệng tài tử phim khiêu dâm Stormy Daniels.

Bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York, kiện cựu Tổng Thống Trump hồi Tháng Chín năm ngoái, cáo buộc ông, ba người con lớn và công ty Trump Organization của ông, cũng như vài giới chức công ty này, khai gian tài sản của ông Trump suốt hơn một chục năm để hưởng ưu đãi thuế, vay tiền và bảo hiểm.

Theo lịch, vụ này sẽ được xét xử Tháng Mười năm nay, và nếu bà James thắng kiện, bên bị kiện sẽ bị phạt $250 triệu và bị cấm làm ăn ở New York.

Tới nay, cựu Tổng Thống Trump vẫn khẳng định ông không làm gì sai trái. Sáng Thứ Năm, trước khi tới văn phòng bà James, ông Trump lên mạng xã hội chỉ trích bà “kỳ thị chủng tộc” và vụ kiện của bà là “lố bịch.”

Trong buổi lấy lời khai hôm Thứ Năm, cựu Tổng Thống Trump dự trù bị thẩm vấn về cách thức làm ăn của ông và mức độ đáng tin cậy của những báo cáo tài chính do Trump Organization đưa ra. Tuy nhiên, không rõ ông Trump chịu trả lời hay vận dụng Tu Chính Án Số 5 để không tố giác bản thân, như ông làm hàng trăm lần khi ra khai lần đầu tiên trong vụ này Tháng Tám năm ngoái.

Đối với kiện dân sự, bồi thẩm viên có quyền suy đoán bất lợi cho bị cáo nếu bị cáo vận dụng Tu Chính Án Số 5.

Nhóm luật sư cựu Tổng Thống Trump từng xin tòa hoãn xét xử vào Tháng Mười, nhưng hồi Tháng Ba, ông Arthur Engoron, chánh án tòa tiểu bang New York ở Manhattan, tuyên bố không cần hoãn “vụ án có vẻ đơn giản” về việc ông Trump có báo cáo trung thực với ngân hàng và hãng bảo hiểm hay không.

“Vấn đề ở đây là những báo cáo đó sai sự thật không,” ông Engoron cho hay trong phiên tòa tháng trước. “Vụ này rắc rối nhưng không phức tạp.”

Cựu Tổng Thống Trump cũng thường than phiền về Chánh Án Engoron. Sáng Thứ Năm, ông viết trên mạng xã hội rằng: “Chánh án mà công bằng thì không bao giờ có vụ này.”

