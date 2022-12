TRỪNG PHẠT CẶP TÌNH NHÂN TÀN ÁC

Phiên tòa xét xử hai kẻ tàn ác

Từ 6 giờ sáng ngày 24/11/2022, rất đông người dân tụ tập trước cổng TAND TP Sài Gòn – nơi Tòa án Gia đình và Người chưa thành niên xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, và Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, sau gần một năm hành hạ bé Vân An (8 tuổi, con của Thái) khủng khiếp đến mức tử vong.

Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tức đường Công Lý cũ gần dinh Gia Long) quận 1 Sài Gòn , cổng vào toà án (thời cũ gọi là Tòa Thượng thẩm Sài Gòn) bị chặn. Hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự, dân quân tự vệ… được huy động, chia thành nhiều lớp để giữ trật tự, siết chặt an ninh từ cổng vào trong sân toà (vì sợ dân chúng tụ tập đông đúc, phẫn nộ ào vào hành hung hai bị cáo thì giữ không nổi). Những người tham gia phiên xử phải trình giấy tờ hoặc thẻ được cấp trước đó.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị xét xử về các tội Giết người và Hành hạ người khác theo Điều 123 và 140 Bộ luật Hình sự; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình. Còn Nguyễn Kim Trung Thái bị cáo buộc tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm theo Điều 389; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Tham gia tố tụng có 4 luật sư bênh vực cho cháu bé bị hại, 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Tòa cũng triệu tập các giám định viên và 5 người làm chứng.

Trong phần thủ tục phiên toà, luật sư của gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị HĐXX xử lý Thái về tội Giết người, cho rằng kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Vinmec, mà không sử dụng hồ sơ khám bệnh, thương tích trước đó của bé Vân An tại Bệnh viện ITO. Một luật sư khác đề nghị hoãn phiên toà vì vắng mặt một số người liên quan.

Về việc này, đại diện Viện Kiểm Sát (VKS) cho rằng đã căn cứ vào kết quả giám định pháp y, xem xét vết thương cũ, và kết luận đây không phải là nguyên nhân dẫn đến việc bé Vân An tử vong. Do vậy, VKS cho rằng đề nghị của luật sư bị hại là không có căn cứ. Phiên toà vắng mặt một số người liên quan cũng không bị ảnh hưởng.

Sau khi hội ý, HĐXX đồng quan điểm với VKS, tiếp tục phiên toà.

Là người đầu tiên bị thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc, xác nhận cáo trạng truy tố đúng. Tuy nhiên, khi toà yêu cầu thuật lại hành vi, bị cáo nói “không nhớ”. Do Trang không thể tự khai, HĐXX nhắc lại nội dung vụ án. Giọng chậm, nghẹn, bị cáo liên tục xác nhận.

Bản cáo trạng khủng khiếp

“Từ ngày 07 đến 22/12/2021, Trang liên tục đánh bé Vân An. Có lần cô ta không cho bé An mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao cho mình đánh; nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ. Thái không can ngăn mà còn cùng người tình la mắng, cầm cây đánh con.

“Khuya 10/12/2021 đến hơn 2 giờ sáng hôm sau, đôi tình nhân thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé. Riêng ngày 22/12/2021, từ 14 giờ đến 18 giờ, Trang liên tục đánh bé An bằng cây gỗ, đạp vào người… khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé An đã tử vong.

“Bị cáo đánh nạn nhân mỏi tay này thì chuyển sang tay khác, khi đau tay thì đeo bao tay vào đánh tiếp, dù trên người nạn nhân đã đầy thương tích có đúng không?”, toà hỏi. Trang đáp: “Dạ đúng”.

“Bị cáo trói nạn nhân bằng sợi dây mà càng cựa quậy dây càng siết chặt đúng không?”, chủ toạ chất vấn. Trang nói “không nhớ”.

Trả lời HĐXX về nhận thức của mình khi đánh bé An tàn bạo, Trang khóc nấc, hai tay bám chặt vào nhau: “Bản thân bị cáo không lý giải được vì sao mình làm như vậy. Hành vi của bị cáo quá tàn nhẫn. Bị cáo xin lỗi gia đình của bé Vân An”, Trang nói. HĐXX khuyên bị cáo giữ bình tĩnh, trả lời rõ từng câu hỏi.

Bị xét hỏi sau Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận sự việc như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Thái cho rằng xoá dữ liệu camera an ninh vì lúc đó “bé An bị ói và phun rất nhiều vào toilet”, còn bản thân Thái thì “tinh thần bấn loạn”…

Về việc này, cơ quan điều tra xác định, Thái là cha ruột bé An – phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con. Tuy nhiên, khi bé bị Trang đánh, hành hạ, Thái đã không can ngăn mà còn hùa theo. Lúc biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho người tình, gây cản trở quá trình điều tra.

Trả lời đại diện VKS về hành vi của mình, Thái ngập ngừng nói: “Bị cáo rất hối lỗi nhưng đã quá muộn. Nếu như bị cáo ngăn chặn Trang từ trước thì không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Điều này thể hiện tính nhu nhược của bị cáo. Sau này, con trai của tôi (em của bé Vân An, đang sống với mẹ ruột) biết sự việc sẽ rất đau lòng”.

Giải thích việc ngăn cấm vợ cũ đã ly hôn gặp con gái, Thái cho rằng “do bị gia đình vợ lập tài khoản Facebook giả, nói xấu gia đình mình và Trang giật chồng”. Tuy nhiên, lời khai này không được HĐXX chấp thuận.

Khi đại diện VKS hỏi lần thứ hai về việc xoá dữ liệu 4 đầu camera trong nhà, Thái lúc này mới thừa nhận muốn xoá những hình ảnh mình và Trang đã đánh bé Vân An để che giấu hành vi. “Trong lúc ngồi ngoài phòng cấp cứu, bị cáo bấm loạn xạ, xoá dữ liệu camera trên điện thoại”, anh ta khai.

“Dư luận bất mãn với Trang một thì bất mãn với hành vi của bị cáo gấp mười lần, bị cáo có hiểu vì sao không? Bị cáo nói bấn loạn tinh thần không nghĩ được gì mà đi xoá camera? Hành vi của bị cáo đã cản trở việc điều tra và che giấu hành vi của Trang”, đại diện VKS nói.

Theo công tố viên, thống kê có tổng cộng 121 lần bé Vân An bị Trang đánh. Nhiều lúc Thái chỉ ngồi cách đó một mét nhưng không có biện pháp ngăn cản. Âm thanh còn ghi lại tiếng Thái nói: “con chó mày cắn nó đi” khi bé An đang bị nhốt trong chuồng chó.

Trả lời luật sư của bị hại về việc “vết thương cũ (trước khi bé An tử vong), từ ngày 2 đến 25/10/2021 có hay không thể dẫn đến chết người”, đại diện cơ quan giám định cho biết, riêng tổn thương ngày 22/12/2021 đã đủ khiến nạn nhân tử vong, còn các vết thương cũ chỉ là yếu tố cộng thêm. “Vết thương cũ không gây tử vong nhưng làm bé Vân An mất ngủ, stress, sức khoẻ yếu dẫn đến tử vong nhanh hơn”, giám định viên nói.

Toà dừng làm việc, sẽ xét xử tiếp lúc 13 giờ 30.

Theo cáo trạng, năm 2020 Thái ly hôn, nuôi bé Vân An và sống như vợ chồng với Quỳnh Trang tại chung cư Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh). Do cha mẹ Thái không đồng ý cho anh ta kết hôn với Trang, Thái cũng không muốn có thêm con, nên Trang luôn ghen tuông, tức tối. Do vậy, từ tháng 10/2021, trong thời gian được Thái giao chăm sóc bé Vân An (bé học trực tuyến với thầy cô giáo tại nhà do thời gian này phải cách ly, nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19), Trang nhiều lần đánh đập con riêng của người tình.

Hồi tháng 7, lần đầu phiên xử diễn ra, cả ngàn người đứng ngoài khuôn viên tòa để theo dõi. Khi Trang và Thái được dẫn giải đến, họ la hét phản đối tội ác của các bị cáo; một số người đề nghị HĐXX phải “phạt tử hình cả hai bị cáo”.

Lần mở phiên tòa này, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ gia đình bị hại) trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bé Vân An từ ngày 7 đến 22/12/2021 để xác định Thái là đồng phạm tội Giết người. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra bổ sung, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an từ chối thực hiện giám định do hồ sơ bệnh án của bé Vân An tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên. Do đó, cơ quan điều tra và VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Trang và Thái.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên án tử hình, Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù

HĐXX xác định hành vi của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang là vô cùng tàn nhẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng… nên áp dụng mức án cao nhất; Nguyễn Kim Trung Thái lĩnh 8 năm tù.

Chiều 25/11, phiên tòa xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang và người tình Nguyễn Kim Trung Thái bước vào phần tranh luận. Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo gây bất mãn trong dư luận. Trang vì “động cơ mục đích đê hèn” là không được gia đình Thái đồng ý cho kết hôn, không được người tình cho sinh con, nên trút sự ghen tức lên bé Vân An mới 8 tuổi đầu, đánh cháu bất kể lúc nào.

Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, trong lúc Thái đi làm, Trang đã liên tục đánh cháu bé suốt 4 giờ liên tiếp. Thái xem camera thấy Trang đánh con, gọi điện về bảo đừng đánh nữa nhưng Trang vẫn tiếp tục. Việc này thể hiện sự nhẫn tâm, vô cảm, lạnh lùng của bị cáo.

Trang còn thể hiện sự tức giận, ghen tuông khi tìm đến nhà mẹ bé Vân An yêu cầu không được gặp con, xóa hết hình ảnh về chị này trên Facebook của Thái. Bị cáo lợi dụng việc sống chung với Thái để hành hạ bé An về cả thể chất lẫn tinh thần.

Bào chữa cho Trang, luật sư nói đã nhận thấy rõ sự ăn năn của bị cáo. Suốt thời gian bị tạm giam, Trang ăn chay sám hối về việc làm của mình. Bị cáo không biện minh, không lý giải được nguyên nhân hành hạ cháu Vân An, mà chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo, không lường trước hậu quả xảy ra. Vì vậy, luật sư cho rằng mức án VKS đề nghị đối với Trang là quá nghiêm khắc.

Về phần Nguyễn Kim Trung Thái, nói sự việc xảy ra là mất mát, bài học rất lớn cho bản thân và gia đình, đề nghị HĐXX xem xét cho mức án nhẹ để sớm về chăm sóc người con còn lại.

Trong khi đó, các luật sư của gia đình nạn nhân đề nghị tòa xử lý nghiêm Thái, bởi đã thừa nhận nhiều lần chứng kiến cảnh Trang cởi trần bé Vân An ra đánh; túm tóc, bẻ răng con… Hay nhiều lần khác Thái chỉ ngồi cách con (đang bị Trang hành hạ) chưa đầy một mét nhưng cũng không có động thái can ngăn, thậm chí còn tham gia đánh bé. Căn cứ các tình tiết trên và hậu quả của vụ án, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, xử lý Thái về tội Cố ý gây thương tích hoặc đồng phạm thúc đẩy hành vi Giết người của Trang.

Đối đáp lại quan điểm của luật sư xin giảm nhẹ cho Trang, VKS cho rằng, đây là vụ án vô cùng đau lòng và thương tâm, không gì có thể bù đắp cho bị hại. «Hành vi của bị cáo là quá tàn ác. Tại toà, bị cáo không ăn năn hối cải», đại diện VKS nêu quan điểm giữ nguyên đề nghị mức án tử hình.

Về việc bị cáo Thái xin giảm nhẹ hình phạt để khắc phục hậu quả và bù đắp tình cảm cho đứa con còn lại, VKS cho rằng, hậu quả xảy ra khiến bé An chết thì “không còn gì để khắc phục”.

Với quan điểm của các luật sư bênh vực gia đình bị hại, đề nghị truy tố Thái về tội Cố ý gây thương tích, VKS cho là không có căn cứ bởi kết luận giám định thể hiện các vết thương cũ của cháu An “không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân”, không giám định được tỷ lệ % thương tích…

Tấm lòng người mẹ bé An thương con và cặp tình nhân tàn ác

Trước khi bé Vân Anh bị bạo hành tử vong , Nguyễn Kim Trung Thái vốn là Giám đốc Marketing của Công ty E. có trụ sở tại Sàigòn. Công ty này là sàn giao dịch bất động sản trả phí được đánh giá quản lý hệ thống rất logic và tốt nhất thị trường.

Thái làm việc tại Công ty E. từ tháng 5/2021, trước đó từng làm việc tại nhiều công ty lớn, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực Marketing.

Đáng chú ý, trước khi nhậm chức Giám đốc Marketing của Công ty E., tháng 4/2021, Thái đã giới thiệu người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995 – “dì ghẻ” bạo hành bé gái 8 tuổi đã bị khởi tố về tội “Hành hạ người khác”) vào làm.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp này, Trang không phải là nhân viên chính thức của công ty trong bất kỳ thời gian nào. Tháng 4/2021, Trang được Thái giới thiệu vào làm việc tại công ty nhưng đã không qua được hai tháng thử việc.

Trước khi Thái bị khởi tố, ngày 28/12, Thái đã bị công ty E. sa thải sau khi công ty nắm được việc Nguyễn Kim Trung Thái có liên quan trường hợp bé gái 8 tuổi tử vong.

Trước khi có mối quan hệ tình cảm với Trang, Thái đã từng là người đàn ông mẫu mực, được bao người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc với vợ con đề huề.

Vợ trước của Thái là bà Nguyễn Thị H. Hai người kết hôn năm 2012, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với sự ra đời của bé Vân Anh năm 2013 và một bé trai năm 2015.

Những tưởng cuộc sống gia đình của chị H. sẽ êm đềm cho đến khi Thái gặp Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại nơi làm việc.

Anh trai bà H. (bác ruột bé Vân An) tiết lộ: “Khi đang chung sống với Thái, em tôi đã phát hiện anh ta qua lại với cô Trang. Thậm chí, hai người đó còn gây sự, chửi bới công khai em gái tôi. Em tôi phẫn uất, tự tử, phải đưa đi bệnh viện cứu cấp. Khi H. còn đang mê man trên giường bệnh, bố mẹ Thái sang nói chuyện với bố mẹ tôi, rằng cái thằng Thái nó ngu muội, vô lương tâm, ông bà cũng không làm gì được, thà ly dị đi còn hơn, ông bà không thèm nhìn mặt nó với con Trang.

Mối quan hệ ngoài luồng này cũng đã được chính Trang khai nhận tại cơ quan công an. Trang thừa nhận đây là mối quan hệ bất chính bởi cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở Sài Gòn dù biết Thái đã có vợ con.

Sau khi Thái ngoại tình với Trang, cuộc sống hôn nhân với vợ thường xuyên xảy ra lục đục, cãi vã. Giọt nước cuối cùng cũng tràn ly khi hai người ly hôn vào tháng 8/2020.

Bà H. muốn hai con sống cùng mẹ. Sau đó hai bên xảy ra tranh chấp quyền nuôi con. “Thái còn thuê luật sư gửi đơn tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn. Thái đòi nuôi cả hai đứa con, nhưng H. không đồng ý. Cháu trai lúc ấy mới 4 tuổi, cháu An 6 tuổi, tòa quyết dịnh cháu bé ở với mẹ cũng hợp lý, không ngờ tội cho cháu An quá”, anh trai cô giáo H. nói.

Theo đó, Thái đã đưa ra các lý do như bà H. thu nhập ít, thì giờ ít, có triệu chứng “tâm thần” (?) để giành nuôi 2 đứa con. Sau đó, do muốn được nhanh chóng hoàn tất việc ly hôn nên Thái thỏa thuận giao một con cho bà H. nuôi.

Tòa quyết định Thái được nuôi bé An, cô giáo H. nuôi con trai (em bé An). Thế nhưng sau đó, dù cả bà H. và gia đình bà ngoại tìm cách gặp bé An đều bị Thái ngăn cản. Do bị Thái cấm cản nên hơn một năm qua, bà H. chỉ gặp con 2-3 lần và lần gặp mới đây nhất vào tháng 12/2020.

Đuổi việc bảo mẫu vì nói xấu người tình

Sau khi Thái ly hôn với vợ vào tháng 8/2020, chỉ một tháng sau, anh ta và Trang đã dọn đến cùng sống như vợ chồng tại căn hộ chung cư cao cấp Saigon Pearl cùng với bé VÂN AN và một bảo mẫu đã chăm sóc bé Vân An từ nhỏ.

Bảo mẫu này kể với Zing News, trong 2 tháng đầu sống tại Sài Gòn Pearl, ông Thái thường xuyên ra ngoài đến khuya mới về nhà. Đến tháng thứ 3, ông Thái đưa Trang về sống chung tại chung cư để dạy bé Vân An học.

“Lúc đó tôi để ý thấy Trang chưa đánh đập mà thường xuyên la mắng con bé khi làm bài không tốt. Bé mới học lớp 2 nhưng la mắng nặng lời quá nhiều. Tôi rất xót nhưng không dám khuyên ngăn”, bà bảo mẫu nói với báo trên.

Cũng theo người giúp việc, có một ngày, bà H. tìm đến trường bé VÂN AN. đang học và ôm con một lúc rồi về. Biết được chuyện này, ông Thái rất tức giận và yêu cầu bà bảo mẫu không được cho hai mẹ con gặp gỡ.

“Trong thời gian ở Saigon Pearl, mỗi tháng ông Thái đưa tôi 800.000 đồng để lo thức ăn cho con gái. Khi Trang bắt đầu sống tại chung cư, cô ta đem đến 3 cục thịt bò và yêu cầu ông Thái đưa tôi 700.000 đồng (tức trừ 100.000 đồng tiền đi chợ). Tôi thấy cô Trang này còn trẻ mà tính toán quá nên mới kể lại người hàng xóm ghé chơi”, bảo mẫu kể và cho biết thông qua hệ thống camera an ninh, Thái đã đuổi việc bà.

Cũng theo lời người bảo mẫu, từ khi đưa người tình về chung sống tại căn hộ chung cư thì ông Thái hoàn toàn không để ý đến bé An nữa.

Vietnamnet dẫn lời bảo mẫu cho hay, ông Thái đi làm suốt, cha con ít khi gặp mặt, song có lần khi bé An đang học, Thái la mắng to tiếng xưng mày – tao.

Kể từ khi chung sống như vợ chồng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh), Thái đã giao phó hoàn toàn việc kèm con gái 8 tuổi dạy học cho Trang.

Đáng chú ý, tại cơ quan công an, ông Thái thừa nhận bản thân giao con gái cho Trang chăm sóc nuôi dưỡng, dạy học. Ông này cũng cho biết có nắm được việc Trang dùng roi mây, sau này là dùng cây đánh cháu A. Một số lần ông chứng kiến và thấy bé A. bị bầm tím trên cơ thể nhưng thấy con “sợ” Trang, nên không nói gì.

Đặc biệt, ông Thái khai ngày 11/12 có đưa cháu đến Bệnh viện để khâu vết thương vùng đầu sau khi phát giác thương tích trong thời gian cháu ở nhà với Trang.

