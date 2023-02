Trung Quốc dùng khinh khí cầu, do thám Bắc Mỹ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ bảy 4 tháng 2, thêm một quả khinh khí cầu đến từ Trung Quốc, đang bay dò thám trên bầu trời các quốc gia ở Châu Mỹ La Tinh.

Trước đó trong ngày thứ sáu 3 tháng 2, người ta thấy một trái khinh khí cầu bay rất cao trên bầu trời của các tiểu bang miền Trung nước Mỹ.

Theo bộ quốc phòng Hoa Kỳ thì đây là trái khinh khí cầu mà Trung Quốc dùng để dò thám các cơ sở quân sự của nước Mỹ.

Trái khinh khí cầu này bay ở mức độ rất cao, và trên các tiểu bang Missour và Montana, là nơi có những hầm chứa hỏa tiễn nguyên tử của Hoa Kỳ.

Theo các giới chức của bộ quốc phòng Mỹ khi ngay khi trông thấy khinh khí cầu do thám, tổng thống Biden đã cho lệnh bắn hạ. Những chiếc phi cơ F 22 đã sẵn sàng, nhưng tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng quân lực Hoa Kỳ cũng như ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin đã ngăn cản vì theo các vị tướng này, chiếc khinh khí cầu lớn bằng 3 chiếc xe bus gộp lại, và nếu bắn rơi thì những tàn tích của chiếc khinh khí cầu này sẽ gây thương vong cho cư dân.

Các giới chức an ninh cho là chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc có chứa những máy hình, ra đa cũng như những cảm biến( sensors) để thâu thập những tin tức về các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ.

Chiếc khinh khí cầu bay ở độ cao 60 ngàn bộ ( 18,280 mét). Những máy bay phản lực thường bay cao nhất ở độ cao 38 ngàn bộ.(11,500 mét).

Trong khi đó các giới chức của chính quyền Trung Quốc bác bỏ tin cho là khinh khí cầu này là khinh khinh khí cầu do thám. Theo các viên chức của chính quyền Trung Quốc thì đây là khinh khí cầu tư nhân.. đã .. bay lạc vào không phận Mỹ?