Trung tâm thành phố Portland trở thành một thành phố ma vì nạn trộm cướp hoành hoành, và người không nhà lấn chiếm.

Portland, Oregon: Hàng loạt những cửa tiệm gồm cả những cửa tiệm của các đại công ty như công ty Walmart, ở trung tâm thành phố Portland, tiểu bang Oregon, đã phải đóng cửa trong những tháng qua, vì nạn trộm cướp hoành hoành.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 22 tháng 4, một công ty bán lẻ khác là công ty REi, loan báo là công ty này sẽ cho đóng cửa chi nhánh ở trong trung tâm thành phố Portland, sau khi bỏ ra hàng năm 800 ngàn Mỹ kim chi phí bảo vệ an ninh cho cửa tiệm này, nhưng nạn trộm cướp vẫn hoành hoành.

Trong ngày lễ Tạ Ơn năm nay, hàng trăm tên cướp đã công khai xông vào cửa tiệm này, cướp hàng hóa trước sự bất lực và không có biện pháp của các nhân viên an ninh tư và cảnh sát thành phố.

Chúng ta cũng biết là chính quyền thành phố Portland có chính sách nhân nhượng cho những tội phạm: lấy cắp những món hàng trị giá dưới 1 ngàn Mỹ kim sẽ không bị kết án cũng như cho tự do chích choách ma túy trong thành phố.

Công ty REI là công ty chuyên bán đồ thể thao và những dụng cụ cho các hoạt động thể thao ngoài trời như câu cá, đi cắm trại..

Việc đóng cửa cửa tiệm của công ty REI ở thành phố Portland sẽ khiến cho 150 nhân viên của cửa tiệm nay bị mất việc và sẽ phải xin chuyển qua làm việc ở những cửa tiệm khác của công ty này ở ngoài thành phố Portland.

Cửa tiệm REI trong thành phố Portland đã được thành lập từ hơn 20 năm qua và mộ t thời rất phát đạt vì cung cấp những vật dụng cho các môn thể thao ngoài trời.

Thành phố Portland đã trở thành một thành phố dành cho những người không nhà và những kẻ trộm cướp.

Bà Lindsay Reed một cư dân trong thành phố Portland đã nói với phóng viên của báo Daily Mail là thành phố Portland vắng bóng người vì hàng loạt các cửa tiệm bị đóng cửa.

Bà Reed cũng nói là chiếc xe của bà đã bị trộm đập cửa kính 5 lần để lấy vật dụng bên trong.

Lần cuối bị đập kính, thì bà Reed không thèm khóa cửa xe nữa, thì ngày hôm sau, bà thấy có kẻ không nhà đã vào ngủ trong xe.