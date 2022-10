Trường đại học Anh chưa thể đổi tên vì chưa nhận được tiền từ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Báo The Telegraph của Anh vào ngày 8/10 cho biết trường Linacre College (thuộc đại học Oxford) vẫn chưa nhận được khoản tiền tài trợ đầu tiên từ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Tổng giám đốc Tập đoàn SOVICO để tiến hành đổi tên trường.

Theo thoả thuận ký vào ngày 31/10/2021 giữa Linacre College và tập đoàn SOVICO, số tiền 50 triệu bảng nằm trong khoản tài trợ trị giá 155 triệu bảng phải được chuyển khoản chậm nhất vào ngày 30/6 nhằm tiến hành đổi tên trường này thành “Thao College”.

Cũng theo The Telegraph, lý do dẫn đến việc chậm giải ngân này có thể là do dư luận tiêu cực và nghi ngờ về việc liệu có thể đổi tên trường được hay không đã khiến bà Thảo đắn đo trong việc giải ngân.

Vào tháng 6/2022 Chính phủ Anh nói họ điều tra, thẩm định khoản tài trợ trị giá 155 triệu bảng Anh từ một tập đoàn ở Việt Nam.

Dân biểu Anh Julian Lewis khi đó cảnh báo với Hạ viện rằng bà Thảo “cực kỳ thân thiết với chính quyền cộng sản Việt Nam” và nghi ngờ nguồn tiền của bà Thảo là không trong sạch.

Theo The Telegraph, Hiệu trưởng, nhà kinh tế và Giám đốc phát triển của trường đại học đã đến Việt Nam vào cuối tháng 9 để cố gắng bảo đảm thỏa thuận.

Bà Thảo là người Việt Nam thứ 2 và cũng là nữ tỷ phú đầu tiên được Forbes ghi nhận là tỉ phú đô la chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng hồi năm 2017. Vietjet Air được bà thành lập năm 2007 được biết đến là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam.