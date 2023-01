Truy lùng kẻ cướp xe Ferrari trị giá 1 triệu dollars

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày thứ hai 23 tháng 1, thanh tra Rich Harris của sở cảnh sát thành phố Toronto cho biết là các cơ quan an ninh vẫn tiếp tục truy lùng nghi can đã cướp một chiếc xe hơi trị giá 1 triệu dollars.

Vụ cướp xe đã diễn ra vào đêm 30 tháng 9 năm ngoái 2022 tại thành phố Toronto.

Theo thanh tra Harris thì có hai nghi can đã theo dấu người lái chiếc xe 2017 Ferrari F 12 tại khu vực các đường Eglington Avenue West và Avenue Road vào lúc gần nửa đêm, trong đêm 30 tháng 9, tại thành phố Toronto.

Sau khi khổ chủ vừa đậu chiếc xe quý giá, và đi vào chúng cư thì hai tên cướp đi chiếc xe BMW mầu đen theo sau, đã dùng dao uy hiếp đoạt chìa khóa xe và lái chiếc xe này đi mất.

Theo thanh tra Harris thì chiếc xe Ferrari F 12 này là một chiếc xe hiếm và trị giá lên đến 1 triệu dollars.

Sở cảnh sát cũng cho trưng bày hình ảnh chiếc xe bị cướp và hình của một nghi can, trong cuộc họp báo.