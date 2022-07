Truy tầm nghi can bắn chết 1 cụ ông gốc Việt ở thành phố Philadelphia

Philadelphia: Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 7, sở cảnh sát thành phố Philadelphia công bố tên tuổi 1 nghi can đã bắn chết 1 cụ ông gốc Việt tại công viên Juniata trong thành phố Philadephia.

Cảnh sát đang truy tầm nghi can Wagner Tejeda Pena, 24 tuổi, trong cái chết của ông Lợi Nguyễn 76 tuổi vào lúc 5 giờ 40 phút sáng sớm ngày 21 tháng 6 tạo 4200 block of L Street trong thành phố Philadelphia.

Nạn nhân đã bị bắn chết bằng 1 phát đạn bắn từ sau gáy.

Cũng theo sở cảnh sát thì nghi can Pena đã liên quan đến một vụ ẩu đả với 1 người khác, 15 phút trước khi hắn giết người.

Ông Lợi Nguyễn là người đi bộ mỗi sáng sớm trước khi mặt trời mọc, xung quanh khu vực tư gia của ông