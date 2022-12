Từ ngày 01/01: Những bệnh nào dược sĩ Ontario được phép kê toa miễn phí và ngay tại chỗ?

Sắp tới, các dược sĩ ở Ontario có thể kê đơn thuốc cho một số bệnh thông thường mà không cần được chấp thuận của bác sĩ.

oral thrush, dermatitis, pink eye, menstrual cramps, acid reflux, hemorrhoids, cold sores, impetigo, insect bites and hives, s, sprains and strains, and UTIs,

Kể từ ngày 1 tháng 1, các dược sĩ trên toàn tỉnh bang sẽ có thể kê toa thuốc ngay tại chỗ mà không cần có sự chỉ định của bác sĩ đối với 13 “căn bệnh phổ biến nhất”.

Theo Bộ Y tế Ontario, 13 bệnh này gồm dị ứng phấn hoa (hay fever), tưa miệng (oral thrush), viêm da (dermatitis), đau mắt đỏ (pink eye), đau bụng kinh (menstrual cramps), trào ngược axit (acid reflux), trĩ (hemorrhoids), mụn rộp ở miệng (cold sores), chốc lở (impetigo), côn trùng cắn và phát ban, bọ ve cắn (tick bite), bong gân và căng cơ (sprains and strains), và UTIs. Dịch vụ này sẽ miễn phí cho những người có thẻ y tế Ontario.

Bộ trưởng Bộ Y tế Sylvia Jones đã đưa ra thông báo trên vào hôm thứ Tư mới đây, nói thêm rằng nhờ vậy người dân Ontario dễ dàng nhận được “sự chăm sóc mà họ cần.” “Bạn sẽ không cần đến cuộc hẹn với bác sĩ, […] không tính phí khám bệnh và bạn có thể dễ dàng lấy đơn thuốc ngay tại chỗ.

Bộ cho biết, ngoài việc mang lại sự thuận tiện hơn, việc kê đơn tại dược phòng cũng sẽ giúp các bác sĩ rảnh tay để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các nhu cầu phức tạp hơn.

Justin Bates, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Dược sĩ Ontario, cho biết: “Trao quyền cho dược sĩ sử dụng chuyên môn của họ để đánh giá và điều trị các bệnh nhẹ giúp bệnh nhân nhận được sự chăm sóc mà họ cần sớm hơn và gần nhà hơn – nhưng lợi ích còn lớn hơn nhiều. Nó làm giảm nhu cầu đối với bệnh viện, khoa cấp cứu, các clinic và bác sĩ gia đình. Cho phép các bác sĩ, y tá và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tập trung vào các trường hợp chăm sóc phức tạp hơn.”

Kể từ ngày 12 tháng 12, các dược sĩ ở Ontario đã được phép kê đơn Paxlovid, một loại thuốc điều trị COVID-19 mà không cần chỉ định của bác sĩ.