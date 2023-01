Tù nhân của một nhà tù ở tỉnh bang British Columbia, dùng chim bồ câu vận chuyển ma túy

Vancouver:Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ bảy ngày 7 tháng 1, thì người ta bắt được mnột con chim bồ câu, ở một nhà tù trong tỉnh bang British Columbia, và con bồ câu này có đeo 1 cái túi đựng ma túy.

Theo các giới chức thẩm quyền thì các giới chức an ninh đã bắt được con bồ câu chuyên chở ma túy này ở nhà tù thành phố Abbotsford, nằm cách thành phố Vancouver vào khoảng 80 cây số về hướng đông.

Các giới chức an ninh trông thấy 1 con bồ câu đeo một túi xách bay lảng vảng trong sân nhà tù, và họ đã dùng vợt bắt được con bồ câu này.

Cũng theo các giới chức an ninh nhà tù, thì loại ma túy mà con bồ câu này vận chuyển là thuốc lắc Methamphetamines

Các viên chức nhà tù Abbotsford cũng cho biết là mới đây, các giới chức an ninh nhà tù cũng đã tịch thu được một số tút thuốc lá, được lén lút đưa vào nhà tù này.

Theo ông Davinder Aujla, phó giám đốc nhà tù Abbotsford thì trong những năm gần đây, các giới chức an ninh đã chú ý theo dõi những cách vận chuyển ma túy, thuốc lá bất hợp pháp vào nhà tù qua các phương tiện máy bay không người lái, nhưng đây là lần đầu tiên mà các giới chức an ninh bắt được một con chim bồ câu, đưa ma túy vào nhà tù.