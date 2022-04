TỬ VI 2949

Đối với nam giới : Giao tế trong tuần rắc rối, khó tìm cơ hội gặp gỡ hứng thú và lạc quan. Nên thận trọng và chừng mực. Sinh hoạt nên tỉnh táo, cần coi trọng việc gìn giữ an khang. Tài chính cuối tuần gây chút áp lực chi tiêu do chi phí tăng, giá cả tăng. Chưa có tin vui như được thăng thưởng hay tăng lương. Có dấu hiệu chuyển biến bất thuận lợi trong việc làm nên gặp một tuần bận rộn và vất vả.

Tuổi Thìn:

Vận trình người tuổi Thìn chuyển sang tuần đầu tháng tư âm lịch năm Nhâm Dần vì gặp tháng tháng trung bình nên giảm khá nhiều trắc trở về sự nghiệp và tiền bạc.

Đối với nam giới: Cần bảo dưỡng sức khỏe và để ý tới các hiện tượng ăn khó tiêu và mệt mỏi. Công việc không tiến triển như ý, nhiều cạnh tranh và lắm trở ngại nhưng tạm ổn định được thành quả. Tài chính hao thoát vì phải chi cho bảo trì và sửa chữa máy móc hay nhà cửa hoặc việc hiếu-hỷ nhưng hy vọng có ngoại tài hay một nguồn tài trợ mới.

Đối với nữ giới: Có cơ hội cải thiện giao tế nên tận dụng vì trong gia đình và giao tế bên ngoài kém hòa hợp. Việc cũ có thử thách và việc mới chưa có thành quả hữu hiệu. Tiền bạc nhiều áp lực vì nhiều khoản chi ngoài kế hoạch cho bảo trì và sửa chữa trong khi vật giá leo thang. Sinh hoạt nên thận trọng tránh rủi ro và cảm cúm.

Đối với giới cao niên: Di chuyển nên thận trọng. Có cơ hội tiệc tùng, hội họp. Nên bao dung và niềm nở trong cư xử với người chung quanh.

Tuổi Tỵ:

Vận trình người tuổi Tỵ chuyển sang tuần đầu tháng tư âm lịch năm Nhâm Dần vì gặp tháng trung bình nên có dấu hiệu giảm áp lực thân tâm trong công việc nhưng tài chính chỉ tạm ổn định.

Đối với nam giới: Tài chính chỉ tạm ổn nên chưa thể đầu tư khoản lớn hay mua sắm nhiều, tránh thử thời vận, khoan hợp tác, vay mượn tiền nong. Sinh hoạt hay di chuyển nên thận trọng. Có tin vui về người thân. Có cơ hội đi xa như du ngoạn hay du lịch nhưng cần kế hoạch bảo trọng an khang và tiết kiệm.

Đối với nữ giới: Công việc nhiều áp lực, trong tuần có thay đổi trong việc làm cần mau mắn thích nghi. Hao thoát về tiền bạc do bảo trì hay sửa chữa nhà cửa hay máy móc hoặc do nợ nần hoặc trợ giúp thân thích. Tình cảm có hương vị mới. Có tin vui về đoàn tụ. Khó tránh áp lực do cạnh tranh hoặc ghen ghét. Cần thư giãn và “quẳng gánh lo đi mà vui sống.”

Đối với giới cao niên: Có mối lo liên quan tới pháp lý hay nhà đất hoặc thuế má nhưng có cơ may giải tỏa. Phòng cảm cúm hay té ngã.