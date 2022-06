TỬ VI 2961

Tuần cuối tháng Năm âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tý về hai mặt sự nghiệp và tài chính tiếp tục chuyển biến khả quan. Cần thận trọng bảo vệ an khang.

Tuần cuối tháng Năm âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Dần về sự nghiệp và tài chính vào cuối tuần kém ổn định so với đầu tuần.

Đối với nam giới : Cần theo dõi sức khỏe của bản thân và thân thích để phòng ngừa bệnh hoạn. Nhận hỷ tín từ xa nhưng có thể có tin buồn ở gần. Việc làm chịu áp lực chung, cứ bình tĩnh và kiên trì thích ứng. Đề phòng tranh cãi về tiền bạc, vấn đề thời cuộc, xã hội…trong các dịp hội họp trong tuần. Nên sớm giải tỏa những mâu thuẫn chỉ do hiểu lầm gây ra.

Tuần cuối tháng Năm âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Mão khó ổn định về sự nghiệp do tác động kinh tế bên ngoài, kéo theo tài chính có dấu hiệu hao thoát.

Đối với nam giới : Có rắc rối về giấy tờ hay hao tốn vì sửa chữa nhà cửa hay xe cộ hoặc do tiệc tùng, cho tặng… Phòng cảm cúm hay rủi ro nhiễm bệnh hoạn hay tai bay vạ gió. Có tin vui về sự nghiệp như thành tựu tốt hoặc có dấu hiệu cải thiện trong tương lai gần. Việc làm nhìn chung đi dần vào quỹ đạo ổn định dù tiền bạc chưa mấy khả quan.

Đối với các vị cao niên : Coi chừng ẩm thực có vấn đề. Chưa nên đi xa vì nhiều rủi ro nhất là việc phòng giữ an khang phải coi trọng trong hoàn cảnh mới.

Tuổi Mùi:

Tuần cuối tháng Năm âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Mùi gặp xáo trộn về sự nghiệp nhưng tài chính tạm thời ổn định nhờ ngoại tài hay một nguồn tài trợ…

Đối với nam giới: Sự nghiệp kể cả việc học có khó khăn do thời cuộc tạo ra, cần dự kiến trước và cần cố gắng vượt qua. Khó an lòng, tiền chi ra nhiều dù nguồn thu giới hạn. Gắng giữ tinh thần thoải mái và tìm nguồn vui trong tầm tay và hòa đồng với thân thích. Nên thận trọng trong sinh hoạt tránh bệnh và rủi ro.

Đối với nữ giới: Nên quan tâm đến sức khỏe khi thời tiết đổi thay và khi ra ngoài phải phòng giữ an khang. Được bạn bè, thân thích quan tâm, có cơ hội họp mặt và tiệc tùng vui vẻ. Chỉ có thể mua sắm trong chừng mực vì áp lực tài chính rình rập bên cạnh do hoàn cảnh kinh tế bên ngoài bấp bênh. Nên tự tin vào khả năng của mình hơn là cầu ở may mắn hay ở người khác nhất là ở những kẻ ăn nói ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều.

Đối với các vị cao niên: Cuối tuần sức khỏe cần theo dõi. Đề phòng rủi ro khi di chuyển khi tiết trời khắc nghiệt hay lúc leo trèo, bơi lội…