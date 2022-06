TỬ VI 2963

Đối với nữ giới : Coi chừng bị phạt hay có tranh cãi trong các cuộc hội họp chung vui. Giấy tờ hay việc dây dưa tới pháp luật trong tuần này khó thông qua. Việc làm hy vọng giảm áp lực vì khả năng thích nghi tăng và có cơ may duy trì. Tài chính tạm vượng nguồn chính, nguồn phụ hy vọng chút đỉnh. Quan tâm theo dõi bệnh cũ.

Đối với nam giới : Tài chính ổn định dần nhờ nguồn chính vững và biết chừng mực trong khi chi tiêu. Có quà hay bổng lộc hay một thương lượng có lợi nhưng không nhiều. Hy vọng có cơ may tới tay hay người giúp đỡ giúp công việc diễn tiến có chút triển vọng. Sinh hoạt hay di chuyển nên thận trọng.

Đối với giới cao niên : Được người quan tâm săn sóc và tiền bạc đủ dùng, giúp có cơ hội tiệc tùng vui vẻ và thân tâm an lạc.

Đối với nam giới : Sự nghiệp dao động do hoàn cảnh khách quan tác động. Tài chính cuối tuần khó ổn định vì khoản chi gia tăng trong khi nguồn thu thu hẹp. Áp lực tinh thần nặng vì chuyện gia đình và về việc làm khiến dễ vướng khẩu thiệt thị phi. Đề phòng bệnh tiêu hóa hay đau răng, nhức khớp.

Đối với nữ giới : Áp lực việc làm khó giảm vì vẫn còn cạnh tranh và cản trở bất ngờ do hoàn cảnh khách quan. Bận tâm về tiền bạc vì nguồn tiền thu giảm, còn nguồn phụ không có và có nhiều chi tiêu tăng cao do vật giá leo thang. Phòng cảm xúc quá độ và cực đoan khi tranh cãi.

Đối với nam giới : Tránh vạ miệng và nên đề phòng rủi ro cùng chứng đau nhức hay bệnh răng miệng. Nên chừng mực trong các cơ hội di chuyển xa vì tài chính khó ổn, lại phải chi các khoản ngoài dự liệu kể cả cho bệnh hoạn. Công việc còn đình trệ vì áp lực cạnh tranh hay do hoàn cảnh bên ngoài. Nên thắt chặt liên hệ với thân thích vì có cơ hội.

Đối với nữ giới : Di chuyển cần thận trọng. Nên khoan thực hiện cơ hội chuyển dịch kể cả du lịch và du ngoạn ở nơi xa để tránh tốn kém và để bảo vệ an khang tốt hơn. Phòng mâu thuẫn với bạn bè hay thân nhân khi hội họp, bàn bạc. Tài chính hao thoát vì nhiều khoản chi ngoài dự liệu về sửa chữa và bảo trì trong khi nguồn thu kể cả trợ cấp rắc rối, có khả năng thu hẹp. Sự nghiệp khó chuyển sang hướng mới khả quan hơn và áp lực tăng.

Đối với nam giới : Có tin mừng về con cái, thêm người hay đoàn tụ. Cuối tuần có tiệc vui và giao hòa với thân thích. Chưa có quý nhân hay cơ may phù trợ giải quyết khó khăn trong việc làm nên phải thêm lao tâm, lao lực và cần kiên nhẫn. Tài chính kém ổn định tránh đầu tư các khoản lớn và khoan vay mượn để chi tiêu hoặc vung tay quá trán. Tình cảm có sóng ngầm nên tự chế để tránh rắc rối, gây hiểu lầm với thân thích.

Tuổi Hợi:

Vận trình trong tuần chuyển tiếp từ tháng 5 sang tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Hợi về các mặt chính như sau: ổn định phần nào về tài chính nhưng công việc biến chuyển nhiều gây mệt mỏi thân tâm.

Đối với nam giới: Chưa thể đổi nhà hay đổi xe, hoặc mua sắm quá mức vì cần tiết kiệm tài chính do hoàn cảnh kinh tế bên ngoài suy thoái gây tác động tiêu cực. Thêm hòa khí trong nhà, để tình thân thắm thiết. Chưa có quý nhân phù trợ trong việc học hay việc làm nhưng cuối tuần có cơ may đạt một số thành tựu trong lãnh vực phải làm. Cần thêm kiên nhẫn. Sinh hoạt hay di chuyển nên thận trọng để bảo vệ an khang.

Đối với nữ giới: Có tin vui về người thân. Việc làm chuyển biến nhanh, khó ứng phó theo hướng tốt nên phài thêm lao tâm, lao lực để trụ vững trước hoàn cảnh bên ngoài. Tiền bạc chỉ tạm ổn định nhưng hoàn cảnh khách quan cũng như chủ quan gây hao thoát, tạm thời tránh vay mượn, chỉnh trang, đầu tư hay mua sắm khoản lớn. Có cơ hội du lịch để thư giãn nên tham gia.

Đối với giới cao niên: Nên chừng mực nhiều hơn khi tiếp xúc ngoại giới. Tài chính thuận lợi tạo sự vừa đủ, và hy vọng sức khỏe tăng tiến.