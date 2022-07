TỬ VI 2973

Tuổi Sửu:

Vận trình tuần đầu tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần người tuổi Sửu cảm nhận sự nghiệp chưa có hướng mới khả quan nhưng thành tựu ổn định dù thân tâm phải thêm nỗ lực.

Đối với nam giới: Tình cảm có xáo trộn, cần kiên nhẫn với người thân và người cộng tác để xóa bỏ mâu thuẫn và kích thích hợp tác. Tài chính kể cả hai nguồn chính và phụ đều kém ổn định vì hao thoát ngoài dự liệu do vật giá leo thang và nguồn thu nhập giảm do lạm phát. Tuy nhiên, cuối tuần thành quả công việc khả quan nhờ có cơ may bất ngờ.

Đối với nữ giới: Sinh hoạt nên thận trọng phòng rủi ro nhỏ, hay tranh cãi, gièm pha lớn. Được người quan tâm và giúp đỡ trong công việc nhưng không ít rắc rối và mâu thuẫn trong ngoài. Cần quản trị tài chính chặt chẽ để tránh áp lực do cán cân chi thu nghiêng lệch gây ra. Chưa thể mua món lớn hay đầu tư, mua sắm rộng rãi trong tuần.

Đối với các vị cao niên: Có nhiều cơ hội gặp gỡ bè bạn và tiệc tùng hay du lịch, du ngoạn. Tình cảm không vui hãy rộng lượng và hòa giải trong giao tế.

Tuổi Dần:

Vận trình tuần đầu tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần người tuổi Dần cảm nhận về sự nghiệp và tài chính có cơ may mới nên nắm bắt. Tuy nhiên, sức khỏe có vấn đề cần chú ý.

Đối với nam giới: Thận trọng phòng rủi ro và bệnh hoạn khi tiếp xúc nhiều và vì lắm việc, lắm chuyện…Sự nghiệp ổn định hơn, có cơ may tới tay. Có tin vui bất ngờ về tài chính như được tăng lương hay nhận được món tiền bất ngờ hoặc một nguồn tài trợ. Được người quan tâm và săn sóc ân cần giúp lên tinh thần.

Đối với nữ giới: Việc làm, buôn bán, nói chung về sự nghiệp bình thường.Tránh vội vàng, nóng lòng giải quyết rắc rối bằng giải pháp thiếu chừng mực, quá mạnh tay và liều lĩnh. Tiền bạc chưa ổn định vì có nhiều khoản chi ngoài dự trù. Nhưng những thử thách trên chỉ là tạm thời vì sẽ có hướng giải tỏa các bế tắc một cách thỏa đáng và có lợi. Tiết kiệm và thủ giữ túi tiền là ưu tiên một.

Đối với các vị cao niên: Có thay đổi nơi cư ngụ hay di chuyển nhiều. Tài chính bình thường, có cơ hội hưởng nhàn, lạc nên sớm hưởng thụ.