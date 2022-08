TỬ VI 2981

Đối với nam giới : Tài chính tạm thời ổn định, nhưng chưa có món tiền lời hay trợ cấp như dự tính. Việc làm tuy gặp khó khăn nhưng có người giúp đỡ hoặc nhờ cơ may. Tinh thần thoải mái hơn vì thành quả tăng và được người hỗ trợ hay quan tâm góp ý kiến.

Đối với các vị cao niên : Dịch mã động nên bận rộn, bồn chồn nhưng nên thận trọng và tĩnh trí trong sinh hoạt để bảo vệ an khang.

Đối với các vị cao niên : Coi chừng ẩm thực có vấn đề. Có thể đi xa du lịch hay thăm viếng nhưng cần tiết kiệm và coi việc bảo vệ an khang làm chính.

Đối với nam giới : Công việc bình thường. Nguồn thu tạm vững nhưng khoản chi gia tăng do hoàn cảnh kinh tế bên ngoài suy thoái. Nên hạn chế chi tiêu những khoản chưa cần thiết. Chỉ có thể thử thời vận hay đầu tư trong chừng mực để tránh áp lực tài chính mỗi lúc một thêm căng. Chưa được người để ý, chưa có cơ hội hò hẹn bắc nhịp cầu tri âm hay hưởng hạnh phúc gia đình nên kiên nhẫn chở đợi. Phòng ho cảm.

Tuổi Thân:

Vận trình của người tuổi Thân trong tuần đầu tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần vì gặp tháng tốt nên công việc trôi xuôi, tiền bạc bớt dấu hiệu hao thoát. Tình cảm có nhiều xáo trộn.

Đối với nam giới: Hao thoát tài chính không phải chỉ do bản thân thiếu chừng mực mà do hoàn cảnh kinh tế bên ngoài suy thoái, nạn lạm phát trầm trọng. Hy vọng sự nghiệp đang ra thoát bế tắc và có cơ may trước mắt nên tỉnh táo chờ đợi. Tình cảm có nhiều sóng gió nên “dĩ hòa vi quý” và tìm cơ hội cải thiện giao tế trong ngoài.

Đối với nữ giới: Không thể chi tiền thiếu kế hoạch vì áp lực tài chính còn mạnh và còn dài cho dù bản thân còn trụ vững thu nhập hay từ vốn liếng có sẵn. Có khả năng tương trợ và cứu trợ nên làm. Việc làm giảm áp lực và có quý nhân phù trợ hay cơ may tới tay.

Đối với các vị cao niên: Gặp gỡ bạn bè và có đề nghị cộng tác một dự án vô vị lợi và vì cộng đồng nên tham dự. Một tuần hy vọng thư giãn thân tâm.