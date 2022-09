TỬ VI 2991

Đối với các vị cao niên : Dự tính đi xa trong tuần không thành nhưng lại có cơ may gặp gỡ bạn bè và được săn sóc, thăm hỏi dưới mái ấm gia đình.

Đối với nam giới : Phòng do mâu thuẫn nên bị gièm pha, chèn ép. Tiền bạc kém bình thường như tuần trước. Có người rủ hùn hạp nhưng việc làm gặp khó khăn và lợi ích không rõ nên khoan nhận lời. Tốn phí sửa chữa máy móc hay nhà cửa.

Đối với nam giới : Có tin vui trong gia đình hay từ bạn bè. Tiền bạc vượng hơn trước còn việc làm hay việc học thì dù chưa tiến triển như ý nhưng hé lộ đang dần thoát khỏi bế tắc. Tránh được một rủi ro và gặp một dịp may khi mưu sự. Phòng cảm cúm.

Tuổi Ngọ:

Vận trình trong tuần thứ hai tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần người tuổi Ngọ cảm nhận có nhiều biến đổi về tiền bạc và sự nghiệp gây áp lực không nhỏ. Nhưng có cơ may phùng hung hóa cát.

Đối với nam giới: Có áp lực về sự nghiệp, như thay đổi chỗ làm, công việc phải làm, nhu cầu phải đạt nhưng có cơ may tạo thành tựu và tăng khả năng thích ứng. Cần chú ý hơn tới việc phòng giữ an khang. Hạn chế đam mê nhất là trò may rủi vì có thể hao tài và tốn sức.

Đối với nữ giới: Thay đổi môi trường hoạt động và việc làm khiến thêm lao tâm lao lực nhưng về lâu dài có lợi cho bạn. Một đề nghị hợp tác cuối tuần. Chớ quyết định vội vã vì được trước mắt nhưng mất sau này. Nhận quà cáp và lời thăm hỏi. Phòng đau nhức.

Đối với các vị cao niên: Dù tài chính chưa đầy đủ nhưng có tin vui về giấy tờ hay đoàn tụ, gia đình có thể thêm người, giúp lạc quan và thân tâm thoải mái.